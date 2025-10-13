Войната в Украйна:

Северна Корея е получила помощ от Русия за подводници: Южнокорейското разузнаване

Северна Корея вероятно е получила техническа помощ от Русия за разработването на подводници, заяви южнокорейският министър на отбраната Ан Гю-бак пред парламента, цитиран от Ройтерс. Северна Корея се стреми да разработи подводници, които могат да изстрелват балистични ракети, и е тествала такива ракети от подводни платформи, но не е ясно дали Пхенян е успял да овладее изстрелването от подводници.

Пхенян също така се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване.

Министърът заяви пред парламентарната комисия по отбрана, че изглежда вярно, че Северна Корея получава "различни технологии" за разработването на подводници. Въпреки това е прекалено рано да се заключи, че Пхенян е изстрелял балистична ракета от подводница.

Северна Корея и Русия значително засилиха военното си сътрудничество през последните две години, като Пхенян е изпратил над 10 000 войници да се сражават във войната срещу Украйна в замяна на икономическа и военна технологична помощ, според оценки на южнокорейското разузнаване, припомня Ройтерс.

Елена Страхилова
Русия Северна Корея подводници информация 2025
