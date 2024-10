Северна Корея взриви път, свързващ я с Юга (ВИДЕО)

Северна Корея е взривила участъци на нейна територия от път, свързващ двете корейски държави, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Това се случва в момент на ескалиращо напрежение между Пхенян и Сеул във връзка с твърденията на Севера, че Югът е пратил дронове над севернокорейската столица.

Взривът на севернокорейски участъци от общия път идва след среща на севернокорейския лидер Ким Чен Ун с водещи военни и представители на службите за сигурност на Северна Корея. По време на срещата той е заявил, че прелитането на южнокорейски дронове над Пхенян е сериозна вражеска провокация. Той също така е възложил неуточнени задачи, свързани с незабавно военно действие и с операция по военно разубеждаване на противника с цел защита на суверенитета на Северна Корея, заяви севернокорейската държавна информационна агенция.

