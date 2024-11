Северна Корея застава зад Русия "до победата" (ВИДЕО)

Външният министър на Северна Корея се срещна на 1 ноември с руския си колега в Москва, като го увери, че Пхенян ще подкрепя Русия, докато тя не постигне „победа“ във войната си срещу Украйна.

Срещата между двамата външни министри се провежда на фона на нарастващите страхове на Запада, че Северна Корея е изпратила хиляди войници в Русия и че те вече пристигат на фронта.

„Повтаряме, че винаги ще стоим твърдо до нашите руски другари до деня на победата“, е заявила Чое Сон-хуи пред Сергей Лавров, според руския превод. „Нямаме никакво съмнение, че под мъдрото ръководство на почетния руски президент Владимир Путин руската армия и народ със сигурност ще постигнат голяма победа в свещената си борба за защита на суверенните права и сигурността на своята държава“, добави тя за агресивната война срещу Украйна, която е нарушение на всички международни норми за териториална цялост и суверенитет на независима държава.

North Korea will stand by Russia until Moscow's "victory" in Ukraine, North Korean Foreign Minister Choe Son Hui said in Moscow, according to AFP. pic.twitter.com/BjERiV0Qn5

Лавров приветства тесните връзки между армиите и специалните служби на двете страни. „Това ще даде възможност да се решат и значими цели, свързани със сигурността на нашите и вашите граждани“, каза той и добави, че Москва е „дълбоко благодарна на нашите корейски приятели за принципната им позиция по отношение на събитията, които се развиха в Украйна“.

По време на срещата нито един от двамата външни министри не спомена западните съобщения за разполагане на севернокорейски войски в Русия.

По-рано Лавров и Чое откриха паметна плоча в чест на посещението на севернокорейския лидер Ким Ир Сен в СССР през 1949 г., предаде The Moscow Times.

Вашингтон заяви в четвъртък, че е получил информация, според която около 8000 севернокорейски войници са разположени в района на Курск, който украинските сили атакуваха с изненадващо сухопътно нахлуване в началото на август.

Тази седмица украинският президент Володимир Зеленски, говорейки пред южнокорейски медии, осъди "бездействието" от страна на западните си съюзници по въпроса за разполагането на севернокорейски войски.

Междувременно Северна Корея обвини САЩ в „ядрени заговори“ срещу нея, като се позова на разполагането на американски самолетоносачи, стратегически подводници и бомбардировачи с ядрени оръжия около Корейския полуостров.

Севернокорейският външен министър предаде послание, че Пхенян ще продължи да укрепва ядрения си потенциал, за да противодейства на възприеманите от Запада заплахи както срещу себе си, така и срещу съюзника Русия.

🇰🇵 North Korea accuses the U.S. of “nuclear conspiracies” against it, citing recent deployments of U.S. aircraft carriers, strategic submarines, and nuclear-capable bombers around the Korean Peninsula. North Korean Foreign Minister Choe Son Hui relayed a message that North Korea… pic.twitter.com/DlUu09kKRK