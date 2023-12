Си Дзинпин пристигна във Виетнам за първи път от 6 години (СНИМКИ)

Държавните медии на Пекин отбелязват, че през тази година се навършват 15 години от подписването на всеобхватното стратегическо сътрудничество между Китай и Виетнам. Целта на посещението е да се противодейства на нарастващото влияние на САЩ върху Социалистическа република Виетнам, се посочва в съобщенията.

President Xi Jinping just arrived in #Hanoi for his state visit to Viet Nam. pic.twitter.com/daM2MuqIgH