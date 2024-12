Сибиха: Украйна ще сподели със Сирия опит в разследването на военни престъпници (СНИМКИ)

Украйна е готова да сподели опит със Сирия в събирането на доказателства, разследването и преследването на военни престъпници. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, който е на посещение в Дамаск, където е провел среща с фактическия лидер на страната Ахмед ал-Шараа. "Когато видяхме ужасяващите кадри от затвора Саидная, това ни напомни за стаите за мъчения на териториите, освободени от руска окупация", каза Сибиха.

Украинската делегация на високо ниво е пристигнала в понеделник, 30 декември, в Дамаск и освен външния министър на Украйна включва и министъра на земеделието, както и специален представител на президента на Украйна, предадоха сирийски и украински медии.

Сибиха също така е обявил готовността на Украйна да възобнови обучението на сирийски студенти, както и че Киев ще достави повече от 500 тона брашно на Сирия, които ще пристигнат още утре, 31 декември. "Това е безплатна хуманитарна помощ. Първа партида. Като цяло сме готови да доставим в пъти повече. Украйна остава гарант за продоволствената сигурност и помага на другите дори по време на война. Това е символичен контраст с Русия, която изнасяше бомби, смърт и разрушения в Сирия. Украйна изнася брашно, гаранции за живот и възстановяване", отбеляза министърът.

