Войната в Украйна:

След няколко години на напрегнати отношения: Си Дзинпин покани канадския премиер да посети Китай

31 октомври 2025, 11:05 часа 190 прочитания 0 коментара
След няколко години на напрегнати отношения: Си Дзинпин покани канадския премиер да посети Китай

Китайският президент Си Дзинпин покани канадския премиер Марк Карни да посети Китай, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Поканата е била  отправена по време на първата официална среща от 2017 г. насам между лидерите на двете страни, чиито отношения са напрегнати. "Каним ви да посетите Китай в качеството си на министър-председател на Канада", заяви китайският лидер.

ОЩЕ: Голямата отстъпка на Тръмп пред Си Дзинпин е осеяна с капани

Марк Карни отговори, че е "развълнуван от поканата да посети Китай, за да задълбочи диалога" и че "очаква с нетърпение да го направи".

По време на срещата между двамата лидери, състояла се в Южна Корея, Си Дзинпин приветства "положителната тенденция" в отношенията на страната си с Канада.

"Отношенията между Китай и Канада наскоро възстановиха положителната си тенденция благодарение на съвместните усилия на двете страни", заяви китайският лидер.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: В опит да го убеди за митата: Карни се среща с Тръмп

"Китай е готов да си сътрудничи с Канада, за да върне отношенията между двете страни в правилното русло", добави той.

Китайският президент Си Дзинпин е в центъра на срещата на лидерите от Тихоокеанския регион днес в Южна Корея, и ще проведе разговори с канадския, японския и тайландския лидер, след като сключи крехко търговско споразумение с американския държавен глава Доналд Тръмп. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Си Дзинпин Марк Карни информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес