След няколко години на напрегнати отношения: Си Дзинпин покани канадския премиер да посети Китай

Китайският президент Си Дзинпин покани канадския премиер Марк Карни да посети Китай, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Поканата е била отправена по време на първата официална среща от 2017 г. насам между лидерите на двете страни, чиито отношения са напрегнати. "Каним ви да посетите Китай в качеството си на министър-председател на Канада", заяви китайският лидер.

Марк Карни отговори, че е "развълнуван от поканата да посети Китай, за да задълбочи диалога" и че "очаква с нетърпение да го направи".

По време на срещата между двамата лидери, състояла се в Южна Корея, Си Дзинпин приветства "положителната тенденция" в отношенията на страната си с Канада.

"Отношенията между Китай и Канада наскоро възстановиха положителната си тенденция благодарение на съвместните усилия на двете страни", заяви китайският лидер.

"Китай е готов да си сътрудничи с Канада, за да върне отношенията между двете страни в правилното русло", добави той.

Китайският президент Си Дзинпин е в центъра на срещата на лидерите от Тихоокеанския регион днес в Южна Корея, и ще проведе разговори с канадския, японския и тайландския лидер, след като сключи крехко търговско споразумение с американския държавен глава Доналд Тръмп.