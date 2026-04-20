След новата ескалация: Иран начерта "червена линия" в преговорите със САЩ

Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаеи излезе с изявление относно перспективите за помирение между Иран и Съединените щати, които са забуксували на фона на нова ескалация в Ормузкия проток. С това обявление МВнР на Техеран изключи възможността Ислямската република да прехвърли обогатения си уран в чужбина. Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява САЩ да получат контрол над т.нар. "радиоактивен прах", който - ако бъде обогатен до над 90% - ще е материал за ядрена бомба.

„Твърдата позиция на страната е да запази ядрените постижения на иранска територия“, заяви говорителят.

Иран иска примирие със САЩ само ако интересите му бъдат защитени

Багаеи подчерта също, че страната му би била готова за мирно споразумение със Съединените щати само ако интересите ѝ бъдат взети под внимание.

Снимка: Getty Images

Тези думи на иранския дипломат контрастират рязко с неотдавнашните изявления на Доналд Тръмп. Американският президент заяви, че ядрените съоръжения на Иран са били сведени до „прах“, а Ислямската република е била готова да предаде дори и това в замяна на мир. Също така Вашингтон настоява Техеран да прекрати ядрената си програма за 20 години напред - срок, който иранците искат да е около четири пъти по-кратък.

Изказването на Багаеи се състоя на фона на новата ескалация между САЩ и Иран. Първо, Техеран започна нова блокада на Ормузкия проток, а след това американският флот задържа ирански търговски кораб, опитващ се да влезе в Оманския залив. Това доведе до незабавен скок в цените на петрола.

