След размириците: Непал има преходно правителство

12 септември 2025, 23:06 часа 277 прочитания 0 коментара
Бившият председател на върховния съд на Непал Сушила Карки оглави днес преходно правителство. То има трудната задача да изведе страната от кризата, предизвикана от най-смъртоносните размирици след премахването на монархията през 2008 г.

По предложение на Сушила Карки президентът разпусна парламента и насрочи избори за 5 март догодина. Назначението ѝ за премиер става след два дни интензивни преговори около началник-щаба на армията. Кризата започна в понеделник. Тогава полицията откри огън срещу младежи, които протестираха заради блокирането на социалните мрежи и корупцията сред елита.

Загинаха 20 демонстранти, последва масов обществен гняв под лозунга "Поколение Z". Атакувани бяха обществени сгради в столицата Катманду и жилищата на висши ръководители. Опожарени бяха парламентът и резиденцията на премиера, който беше принуден да подаде оставка. Насилието взе поне 51 жертви, ранените са повече от 1300, предаде БНТ.

Елин Димитров
