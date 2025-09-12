Войната в Украйна:

Освен министрите и хотелиерите пострадаха в Непал

12 септември 2025, 17:41 часа 364 прочитания 0 коментара
Освен министрите и хотелиерите пострадаха в Непал

Хотелиерският сектор на Непал е понесъл загуби от 25 милиарда непалски рупии при неотдавнашните протести в цялата страна, съобщи китайската държавна информационна агенция "Синхуа", позовавайки се на браншовата асоциация в страната в петък.

Припомняме, че при протестите пострадаха редица министри, сред които този на финансите, един политически лидер и съпругата му, която е външен министър. ОЩЕ: След боя над финансовия министър: Протестиращите в Непал биха партиен лидер и жена му (ВИДЕА)

Щетите по хотелите

Близо две дузини хотели, както местни, така и международни марки, претърпяха значителни щети при вандалски нападения и палежи на 9 септември в Катманду и други части на страната, се казва в изявление на Хотелската асоциация на Непал.

„Щетите само по хотел „Хилтън“ в столицата Катманду се оценяват на над 8 милиарда рупии, като се очаква загубите в цялата страна да надхвърлят 25 милиарда рупии“, се отбелязва в изявлението.

Асоциацията призова за пакет от помощи за индустрията, заявявайки, че е трудно за засегнатите хотели да изплатят задълженията на кредиторите. ОЩЕ: Правителството в Непал падна: Разгневена тълпа уби жената на премиера и влачи финансовия министър (ВИДЕА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Непал Хотелиери протести информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес