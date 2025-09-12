Освен министрите и хотелиерите пострадаха в Непал

Хотелиерският сектор на Непал е понесъл загуби от 25 милиарда непалски рупии при неотдавнашните протести в цялата страна, съобщи китайската държавна информационна агенция "Синхуа", позовавайки се на браншовата асоциация в страната в петък.

Щетите по хотелите

Близо две дузини хотели, както местни, така и международни марки, претърпяха значителни щети при вандалски нападения и палежи на 9 септември в Катманду и други части на страната, се казва в изявление на Хотелската асоциация на Непал.

„Щетите само по хотел „Хилтън“ в столицата Катманду се оценяват на над 8 милиарда рупии, като се очаква загубите в цялата страна да надхвърлят 25 милиарда рупии“, се отбелязва в изявлението.

