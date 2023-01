Стрелба по посолството на Азербайджан в Иран взе една жертва (ВИДЕО)

Според азербайджанската медия Trend.az убитият е ръководителят на службата за сигурност на дипломатическата мисия Орхан Асгаров. Двама служители от охраната на посолството са ранени, а нападателят е задържан.

The Embassy of #Azerbaijan was attacked in #Iran. A security guard was killed and two employees were wounded. pic.twitter.com/wUaTmFIVsl