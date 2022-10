Студенти поеха лидерството на протестите в Иран, появи се конспирация за смъртта на Махса Амини (ВИДЕО)

Не е ясно колко дълго ще продължат протестите, като е възможно режимът да не използва същата бруталност и сила, която вкара в действие при "Зеленото движение" на студентите през 2009 г. Тогава иранците излязоха на улиците в знак на недоволство срещу преизбирането на тогавашния президент Махмуд Ахмадинеджад, свързан с измами.

Студентските демонстрации обаче може да даде време на другите части на протестното движение да си починат, преди да се върнат на улицата. Такъв анализ направи американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо събитията в Ислямската република заедно с Американския предприемачески институт.

В социалните мрежи се появиха кадри от вчера, при които млади момичета от гимназията демонстративно свалят задължителния хиджаб и крещят "Смърт за диктатора":

Today in Iran, schoolgirls remove their compulsory hejab and chant “death to the dictator” while stomping on the photos of their rulers pic.twitter.com/ipQPSZhsvC