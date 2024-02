Свлачище затрупа работници в турска златна мина (ВИДЕО)

Още: 40 работници са затрупани при срутване на тунел в Индия (ВИДЕО)

"Най-малко девет души са затрупани", заяви кметът на провинция Ерзинджан Бекир Аксун.

A gold mine collapsed in eastern #Turkey



There is no data on possible victims yet, but there is information that some of the workers remained under the rubble. Rescuers have already started a search operation. pic.twitter.com/CNskCOSf47