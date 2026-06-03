Гръмко "бум" за Путин от Зеленски на най-важния икономически форум в родния град на руския диктатор – Санкт Петербург (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Откриването на Международния икономически форум в Санкт Петербург може да се счита за оглушително успешно!". Това подигравателно написа в официалния си канал в Телеграм украинският военен анализатор Олександър Коваленко – а подигравката е една от първите в очертаващата се лавина, след като рано тази сутрин стана ясно, че украински далекобойни дронове са поразили Петролния терминал в Санкт Петербург. Това е един от стратегическите обекти в руската критична инфраструктура – по официална държавна класификация. Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов вече потвърди в официалния си канал в Телеграм, че имало и няколко ранени – ОЩЕ: Украйна отговори на руските ракети и дронове: С атака в Москва, удар в Санкт Петербург и горящ ракетен завод в Мичуринск (ВИДЕО)

Че форумът е изключително важен имиджово за руския диктатор Владимир Путин е най-видимо от изказване на съветника му Юрий Ушаков, което беше цитирано от "Интерфакс" вчера (2 юни). "За първи път от няколко години официална американска делегация, водена от Родни Кук, директор на Комисията по изобразителни изкуства към администрацията на САЩ, ще пристигне, за да участва във форума. Бих казал, че американците не са участвали на това ниво от около 2017-2018 година", каза той. Ушаков добави, че Кук ще говори на тематичната сесия на форума "Русия-САЩ: Диалог на културите", която включва и речи на Валери Гергиев, директор на Болшой и Мариинския театър, и Михаил Пиотровски, генерален директор на Ермитажа. Кук всъщност ръководи Федералната комисия по изящни изкуства на САЩ, която е независима федерална агенция, а не орган на американското правителство, и отговаря за архитектурния облик и естетиката на Вашингтон, федералните сгради, паметници, както и за дизайна на американските монети. Основната ѝ функция е на консултативен орган.

Освен Кук обаче на линия за форума е Андрю Тейт, бивш кикбоксьор с британско и американско гражданство, срещу когото има обвинения в трафик на хора и изнасилване в Румъния и заповед за арест за данъчни измами и сексуални престъпления във Великобритания. И още – Скот Ритър, едно от най-видните имена на пропагандата на Путин в САЩ, също ще е гост на форума – ОЩЕ: ФБР влезе на обиск в къщата на Скот Ритър - американско оръжие на руската пропаганда (ВИДЕО)

На този фон, крайно комично прозвучаха думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че войната в Украйна (специалната военна операция както каза Песков) можела да приключи за 1 ден – украинският президент Володимир Зеленски просто трябвало да нареди на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да напуснат всички руски региони. В момента ВСУ държи ограничени позиции в района на Тьоткино, Курска област – единственият международно признат руски регион. Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област са украински земи, присъединени на хартия от Путинова Русия с оправдание незаконни и проведени с измами референдуми – ОЩЕ: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Междувременно в Крим нещата с доставките на горива стават все по-критични, а "Уралвагонзавод" реши да прекръсти руския БТР "Терминатор" на "Спиридон". Официално – защото Свети Спиридон Тримифунтски е бил известен със своите чудеса и непоколебима защита на православната вяра. И е само съвпадение, че по бащина линия дядото на Владимир Путин се казва Спиридон – в официалното съобщение с ВИДЕО на "Уралвагонзавод" това не е изтъкнато.

Fuel tankers are lining up for a ferry to deliver gasoline to occupied Crimea, as the peninsula’s fuel crisis deepens and road, rail and storage logistics remain under pressure from Ukrainian strike drones. #Crimea pic.twitter.com/AmkvDAACIU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 22 поредни денонощия интензивността на сухопътните военни действия в Украйна е невероятна – над 200 бойни сблъсъка за 24 часа във всяко от тези денонощия. На 2 юни е имало 263 бойни сблъсъка, според официалната информация на украинския генщаб. За сравнение, на 1 юни бяха 249. Руснаците са хвърлили 252 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 65 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3156 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 190 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9735 FPV дрона, което е с около 730 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

За пръв път от доста време най-горещо за денонощието е било в района на Гуляйполе, Запорожка област – 44 руски пехотни атаки са извършени там. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" обаче съобщава в дневния си обзор "на база обективни данни" (тоест видеозаписи от дронове), че украинците увеличават силите си южно от Мала Токмачка. 40 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление, а още 12 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Показателно обаче е, че в Краматорското направление – от Часов Яр към Константиновка, не е имало нито една руска пехотна атака. 20 руски пехотни атаки са организирани в Славянското направление, тук продължават руските опити да бъде превзето село Рай-Олександровка, за да бъде подсигурена точка от юг за атака на Лиман. Има надъхване в дневния обзор на Z-канала "Два майора", че дошли данни за боеве в самото село – потвърждение с геолокализирани кадри няма. 14 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление.

Destroyed and devastated Kostiantynivka through the eyes of SBGS fighter "Murchyk". pic.twitter.com/sj8Pn7Ta3D — WarTranslated (@wartranslated) June 2, 2026

ОЩЕ: Невероятно падение на руската армия за последните 6 месеца: Украйна иска край на войната, но може и да направи пробив (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 198 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 189 – останалите са нанесли удари на 7 места, гласи сводката на украинската ВВС. Украинският военен канал "Офицер" коментира, че цивилните в Украйна разбират все повече, че войната не е нещо имагинерно само в Източна Украйна – заради масираните въздушни удари на Русия, но и че сега украинското общество не изпитва толкова чувство на обединение срещу руската заплаха, а по-скоро реагира с гняв, страх или дори безразличие. Руското военно министерство съобщава за свалени над руска земя тази нощ 354 украински далекобойни дрона – при това без да посочва Санкт Петербург като място, където са сваляни далекобойни безпилотни системи. Т.нар. губернатор на ДНР (Донецка народна република) Денис Пушилин съобщи за удар с дрон по автобус, при който, според Пушилин, загинали 7 души и 11 са ранени – автобусът се движел по маршрут Москва – Симферопол: