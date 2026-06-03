Кабинетът "Радев":

Разкрития за "незаконния град" във Варна: Бивш главен инспектор проговори за "Баба Алино"

03 юни 2026, 9:18 часа 959 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Разкрития за "незаконния град" във Варна: Бивш главен инспектор проговори за "Баба Алино"

Мистериозна акция "на сляпо", организирана лично от кмета на Варна Благомир Коцев, и готови къщи, изникнали в местността "Баба Алино". Това разкри вече бившият главен инспектор в "Строителен контрол" - Варна Делян Грудев в ефира на Нова телевизия. Разказът му повдига редица въпроси за това какво точно се случва на терена и кой е трябвало да упражнява контрол.

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Акция по заповед на кмета

Всичко започва през март тази година, когато кметът Благомир Коцев изненадващо свиква служителите в кабинета си. "Кметът се обади на директора на "Строителен контрол" и поиска целият наличен състав да отиде при него. Каза ни, че отиваме на проверка, но до последно не назова обекта", разказва Грудев.

Инспекторите се качват в три автомобила и пристигат в местността "Баба Алино", където заварват мащабна акция на Областната дирекция на МВР. Полицията вече е събрала строителните работници и е изземвала документи.

Едва тогава проверяващите виждат мащаба на обекта – готови къщи и постройки в напреднал, довършителен етап. 

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Грудев признава, че няма представа какво се е случвало на терена преди това – дали негови колеги са посещавали мястото и какви нарушения са констатирали.

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Заповед за спиране

След акцията на "Строителен контрол" е възложено спешно да изготви констативни актове за пълна забрана на достъпа до обектите и незабавно преустановяване на всякакви строително-монтажни дейности.

По думите на Грудев, кметът тогава е разпоредил на място да дежури патрул на Общинска полиция, който да спира тежката техника. Оттогава насам бившият инспектор не е стъпвал на обекта и не знае дали незаконното строителство е продължило.

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"Кой на кого трябва да докладва и какво е докладвал – не мога да коментирам. Макар и главен инспектор, аз бях на прекалено ниско ниво в йерархията – ние сме най-долу. Не искам да опетнявам или обвинявам никого", коментира той обвиненията на Коцев, който заяви, че строителният контрол е трябвало да бъде много по-активен и да докладва, ако са били заплашвани от въоръжени охранители.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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