Мъри Стоилов с нов изключителен трансфер: Привлича ирландска машина от Чевпиъншип

Проектът на Станимир Стоилов в елитния турски Гьозтепе продължава да набира скорост, като клубът от Измир е на прага на нов ключов трансфер. След като успешно интегрира познатото име от българския шампионат Ноа Сонко Сундберг, "жълто-червените" насочиха поглед към Острова. Този път целта е подсилване на офанзивната линия в лицето на младия ирландски нападател Синклеър Армстронг.

Гьозтепе подсилва офанзивата си със Синклеър Армстронг

Ръководството на Гьозтепе вече е постигнало принципна договорка с настоящия клуб на играча - Бристол Сити. Към момента мениджърът на 22-годишния футболист се намира в Измир, където се изчистват финалните детайли по личните условия и продължителността на контракта.

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Макар основната позиция на Армстронг да е на върха на атаката, неговата динамика му позволява да бъде изключително ефективен и на левия фланг. През изминалия сезон в Чемпиъншип той записа внушителните 45 мача, в които реализира 4 попадения. Макар головата му статистика да изглежда скромна на пръв поглед, физическото му присъствие и умението да задържа топката са качества, които Стоилов цени високо за директния стил на игра, който налага.

Кариерата на младежа преминава през сериозна школовка в английския футбол, включваща периоди в Куинс Парк Рейнджърс, Олдършот Таун и Торки Юнайтед.

Натрупаният опит в ниските нива и впоследствие в тежкия шампионат на Чемпиъншип му спечелиха и повиквателна за националния отбор на Ирландия, където вече има записан официален дебют.

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Привличането на Синклеър Армстронг е ясен сигнал, че Станимир Стоилов търси атлетизъм и широчина в състава си за тежките битки в Суперлигата. Гьозтепе не просто "пазарува", а подбира футболисти с голям потенциал за препродажба - модел, който Мъри успешно прилагаше и в предишните си клубове. Ако Армстронг успее да адаптира своята "островна" агресия към спецификите на турския футбол, той може да се превърне в един от козовете на тима. В комбинация със стабилността на Сундберг в отбрана, "Гьоз-Гьоз" изглеждат все по-готови не просто за оцеляване, а за сериозно присъствие в горната половина на таблицата.