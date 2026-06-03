Старата любов ръжда не хваща: Италиански гранд хвърли око на Хулио Веласкес

Успехите на Хулио Веласкес начело на Левски не останаха незабелязани на Апенините. Испанският специалист, който изведе "сините" до дългоочакваната шампионска титла на България, е попаднал в списъка с желани треньори на италианския гранд Сампдория. Клубът от Генуа, който в момента се състезава в Серия "Б", крои амбициозни планове за завръщане в елита и вижда във Веласкес идеалния архитект за тази цел.

Хулио Веласкес попадна в списъка с желаните треньори на Сампдория

Според информация на авторитетното издание "Република ди Дженова", вероятността "Дон Хулио" да замени стадион "Георги Аспарухов" с легендарния "Луиджи Ферарис" е съвсем реална. Основен двигател на този интерес е новият спортен директор на "моряците" Америко Бранко. Двамата имат успешна история на съвместна работа в Нидерландия, където Бранко е останал впечатлен от тактическата дисциплина и методиката на специалиста от Саламанка.

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За Веласкес италианският футбол не е непозната територия. През 2018 г. той бе начело на Удинезе, което му дава ценно предимство пред останалите кандидати заради познаването на езика и специфичната култура на Калчото.

Левски обаче не е единственото място, където Сампдория търси вдъхновение. Списъкът на италианците е пълен с престижни имена, което подчертава мащаба на техните амбиции. Сред тях са Марк ван Бомел - легенда на Байерн и Милан, Райън Мейсън - доскорошен мениджър на Уест Бромич, Бо Хенриксен и Ларс Фрийс - представители на датската треньорска школа и Рафаел Вики - бивш швейцарски национал.

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Ситуацията около Хулио Веласкес е класически пример за "нож с две остриета" за Левски. От една страна, интересът на клуб като Сампдория е огромен комплимент за работата на "Герена" и легитимира "сините" на европейската карта. От друга страна, моментът не би могъл да бъде по-неподходящ. Левски се подготвя за участие в квалификациите на Шампионската лига, а евентуална раздяла с архитекта на шампионския състав точно сега може да разклати стабилността на отбора. Въпреки примамливия блясък на италианския футбол, проектът на Веласкес в София изглежда в своя апогей, а Шампионската лига е сцена, която Сампдория в момента не може да предложи. Предстои да видим дали лоялността към "синята" идея ще надделее над сантимента по Италия.