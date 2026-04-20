Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп: Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран

20 април 2026, 19:12 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Израел и премиерът Бенямин Нетаняху не са повлияли на решението му да нападне Иран, предаде Ройтерс. По този начин начин Тръмп отговори на медийни публикации и критики от десни политически коментатори, че Израел го е убедил да атакува Иран на 28 февруари тази година, отбелязва агенцията.

Още: Мисия (не)възможна: Тръмп е готов на среща с иранските лидери, но сложи "пистолет на масата"

"Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран. Убедиха ме последиците от 7 октомври (2023 година, когато радикалната палестинска групировка "Хамас" започна войната с Израел с изненадващото си трансгранично нападение - бел. ред.), в допълнение към моето дългогодишно мнение, че ИРАН НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Още: След новата ескалация: Иран начерта "червена линия" в преговорите със САЩ

Освен това американският държавен глава заяви, че "резултатите в Иран ще бъдат невероятни" на фона на съобщенията, че американска делегация е заминала за пакистанската столица Исламабад за възобновяване на преговорите с Техеран, докато Иран все още не е взел решение за своето участие в тях. "И ако новите лидери на Иран (обновеният режим!) са умни, Иран може да има великолепно бъдеще и просперитет!", добави Тръмп в публикацията си.

Още: Светът в очакване: Може ли ситуацията около Иран пак да изстреля петрола над психологическа граница?

Елин Димитров
