Тръмп: Мога да унищожа Иран за ден, искам да изпълнят всичките ни искания (ВИДЕО)

12 април 2026, 19:15 часа
Снимка: Getty Images
Мога да унищожа Иран за един ден, за един час. Това заяви в телефонно интервю за Fox News американският президент Доналд Тръмп. Той предупреди, че ако Техеран не се откаже от ядрената си програма, въздушните удари ще бъдат възобновени.  

„Ще продължа да унищожавам Иран, ако те не се откажат от ядрената си програма. Можем да атакуваме съоръженията им за обезсоляване на вода, но не бих искал да го правим. Можем да ударим всичките им електроцентрали и да ги оставим без електричество за 10 години, тъй като са нужни толкова, за да бъдат възстановени“, заяви още Тръмп.

Преговорите с Иран

Американският президент коментира и първия кръг от преговорите между САЩ и Иран, които се проведоха в пакистанската столица Исламабад. „Хората, с които се занимавахме вчера, честно казано, бяха много умни, много интелигенти, много добри“, похвали той иранските преговарящи.

„Имаме много интензивни преговори и към края те станаха много приятелски. Получихме почти всяка точка, от която се нуждаехме, с изключение на факта, че те отказват да се откажат от своите ядрени амбиции. Това е най-важната точка с много голяма разлика пред другите“, обясни още Тръмп, като отново даде да се разбере, че няма да приеме Иран да има своя ядрена програма.

„Те не са напускали масата за преговори. Прогнозирам, че ще се върнат и ще ни дадат всичко, което искаме. Искам всичко. Не искам 90%, не искам 95%. Искам всичко да бъде изпълнено“, обясни още Тръмп.

„Те дойдоха на преговорите сякаш държат картите, но те не държат картите“, използва един от любимите си изрази Тръмп.

Той бе категоричен, че не е съгласен с плановете на Техеран да събира такса за преминаване през Ормузкия проток. „Няма да позволим на Иран да печели пари чрез продажба на петрол на тези, които си избере, или чрез отказване да го продава на тези, на които не иска. Ще бъде всичко или нищо“, категоричен беше той.

Той отново потвърди изявлението си от по-рано днес. „Ще започнем блокада на Ормузкия проток; ще отнеме малко време, но ще бъде ефективна доста скоро“, обясни той.

Тръмп загатна за нови оръжия, които страната му използва във войната. „Имаме нови машини, за да унищожим дроновете — те вече не са толкова опасни. Имаме компютъризирани куршуми, така ги наричат. Освен това лазерите топят дрона; красива гледка е да видиш това", каза американският президент.

За цените на петрола

„В крайна сметка цените на петрола ще паднат. Може да не се случи веднага, но щом тази ситуация бъде разрешена, цените ще паднат. Ако искате да видите срива на фондовия пазар, нека бъдат използвани няколко ядрени бомби — независимо дали срещу нас или където и да е“, оправда отново с опита да спре Иран да има ядрено оръжие намесата в Близкия изток.

Водещата Мария Бартиромо го попита дали визира Китай, когато казва, че ще наложи 50% мито на всяка страна, подкрепяща Иран. „Да, Китай и потенциално други. Но конкретно, да, Китай е включен. Чувал съм доклади — и не винаги вярвам на новинарските репортажи — които твърдят, че Китай предоставя преносими противовъздушни ракети. Не съм сигурен, че това е точно така. Съмнявам се, че биха направили това. Може би са го направили в малък обем в самото начало. Но ако хванем някоя страна, включително Китай, да предоставя военна техника на Иран, те ще се сблъскат с 50% мито“, предупреди Тръмп.

Елин Димитров Отговорен редактор
