Тръмп: Мога да унищожа Иран за ден, искам да изпълнят всичките ни искания (ВИДЕО)

Мога да унищожа Иран за един ден, за един час. Това заяви в телефонно интервю за Fox News американският президент Доналд Тръмп. Той предупреди, че ако Техеран не се откаже от ядрената си програма, въздушните удари ще бъдат възобновени.
I could take out Iran in one day. pic.twitter.com/8cjPuzl4vc
„Ще продължа да унищожавам Иран, ако те не се откажат от ядрената си програма. Можем да атакуваме съоръженията им за обезсоляване на вода, но не бих искал да го правим. Можем да ударим всичките им електроцентрали и да ги оставим без електричество за 10 години, тъй като са нужни толкова, за да бъдат възстановени“, заяви още Тръмп.
We can cut off their electricity for 10 years. pic.twitter.com/zmRGu6MgKx
Преговорите с Иран
Американският президент коментира и първия кръг от преговорите между САЩ и Иран, които се проведоха в пакистанската столица Исламабад. „Хората, с които се занимавахме вчера, честно казано, бяха много умни, много интелигенти, много добри“, похвали той иранските преговарящи.
The people we dealt with yesterday were, frankly, very smart, very sharp, very good. pic.twitter.com/sex55P45yo
„Имаме много интензивни преговори и към края те станаха много приятелски. Получихме почти всяка точка, от която се нуждаехме, с изключение на факта, че те отказват да се откажат от своите ядрени амбиции. Това е най-важната точка с много голяма разлика пред другите“, обясни още Тръмп, като отново даде да се разбере, че няма да приеме Иран да има своя ядрена програма.
We had very intensive negotiations, and toward the end it got very friendly.
We got just about every point we needed, except for the fact that they refuse to give up their nuclear ambitions.
That is the most important point by far. pic.twitter.com/BmyAFhn5Np
„Те не са напускали масата за преговори. Прогнозирам, че ще се върнат и ще ни дадат всичко, което искаме. Искам всичко. Не искам 90%, не искам 95%. Искам всичко да бъде изпълнено“, обясни още Тръмп.
They haven’t left the bargaining table.
I predict they come back and they give us everything we want. I want everything.
I don’t want 90%, I don’t want 95%. I want everything! pic.twitter.com/KemzOwQjbT
„Те дойдоха на преговорите сякаш държат картите, но те не държат картите“, използва един от любимите си изрази Тръмп.
Trump: Yeah, I will. pic.twitter.com/h32k2RWeop
Той бе категоричен, че не е съгласен с плановете на Техеран да събира такса за преминаване през Ормузкия проток. „Няма да позволим на Иран да печели пари чрез продажба на петрол на тези, които си избере, или чрез отказване да го продава на тези, на които не иска. Ще бъде всичко или нищо“, категоричен беше той.
We are not going to let Iran make money on selling oil to people they like or not selling it to people they don’t like.
It’s going to be all or nothing. pic.twitter.com/SnRx8lPUnV
Той отново потвърди изявлението си от по-рано днес. „Ще започнем блокада на Ормузкия проток; ще отнеме малко време, но ще бъде ефективна доста скоро“, обясни той.
We are going to be blockading the Strait of Hormuz; it will take a little while, but it will be effective pretty soon. pic.twitter.com/vxDPvjXXJC
Тръмп загатна за нови оръжия, които страната му използва във войната. „Имаме нови машини, за да унищожим дроновете — те вече не са толкова опасни. Имаме компютъризирани куршуми, така ги наричат. Освен това лазерите топят дрона; красива гледка е да видиш това", каза американският президент.
We have new machinery to kill the drones—the computerized bullets, they call that.
Also lasers melt the drone; it’s a beautiful thing to see. pic.twitter.com/t2h1lKcuhB
За цените на петрола
„В крайна сметка цените на петрола ще паднат. Може да не се случи веднага, но щом тази ситуация бъде разрешена, цените ще паднат. Ако искате да видите срива на фондовия пазар, нека бъдат използвани няколко ядрени бомби — независимо дали срещу нас или където и да е“, оправда отново с опита да спре Иран да има ядрено оръжие намесата в Близкия изток.
Eventually, prices will go down. It may not happen immediately, but once this situation is resolved, prices will fall.
If you want to see the stock market collapse, let a couple of nuclear bombs be used — whether against us or anywhere else. pic.twitter.com/wCUVmm2G6d
Водещата Мария Бартиромо го попита дали визира Китай, когато казва, че ще наложи 50% мито на всяка страна, подкрепяща Иран. „Да, Китай и потенциално други. Но конкретно, да, Китай е включен. Чувал съм доклади — и не винаги вярвам на новинарските репортажи — които твърдят, че Китай предоставя преносими противовъздушни ракети. Не съм сигурен, че това е точно така. Съмнявам се, че биха направили това. Може би са го направили в малък обем в самото начало. Но ако хванем някоя страна, включително Китай, да предоставя военна техника на Иран, те ще се сблъскат с 50% мито“, предупреди Тръмп.
Trump: Yes, China and potentially others. But specifically, yes, China is included.
I’ve… pic.twitter.com/p8tpZ8BngN