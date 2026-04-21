Турция остава най-младата нация в региона

Турция остава най-младата нация в своя регион, като непълнолетните съставляват 24,8% от населението на страната, показват огласени днес данни на Турския статистически институт (Тюркстат), публикувани от турски медии като "Тюркийе тудей" и "Хюриет дейли нюз".

В статистика за 2025 г., посветена на децата, се посочва, че 21 375 930 от общо 86 092 168 жители на Турция са на възраст под 18 години. От тях 51,3% са момчета, а 48,7% – момичета.

Делът от 24,8% на младото население на Турция е значително по-висок от средното ниво за Европейския съюз, което е 17,6%. Въпреки това обаче в страната се наблюдава тенденция на застаряване на населението. Така например, през 1970 г. децата съставляват почти половината от общото население, отбелязва "Тюркийе тудей". До 1990 г. този дял спада до 41,8%, а през 2025 г. достига сегашното си ниво.

Прогнозите на Тюркстат сочат, че низходящата тенденция ще продължи през целия век. Според експертни оценки делът на младите хора в Турция ще спадне до 22,1% до 2030 г. и до 17,9% през 2040 г., като може да достигне едва 14,5% до 2100 г.

Около 42% от всички домакинства в Турция включват поне едно дете, показва още докладът на националната статистика. Само 1,1% от семействата имат пет или повече деца.

По отношение на образованието данните сочат, че 81,3% от най-младите завършват средно образование, като при момичетата този процент е 83,5%, а при момчетата - 79,2%.

Официалните бракове при момичетата на възраст 16–17 години са спаднали до 1,5% в сравнение със 7,3% през 2002 г., показват още данните.

Най-популярните имена за новородени са Алпарслан за момчетата и Аля за момичетата, сочи още статистиката.

Средната продължителност на живота е 78,1 години – 80,7 години за жените и 75,5 години за мъжете.