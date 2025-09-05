Турция с планове да съкрати 12-годишния период на обучение

Министърът на образованието на Турция Юсуф Текин обяви планове за съкращаване на 12-годишния период на обучение в страната в интервю за Анадолската агенция. Непосредствено преди началото на новата учебна година в Турция, което ще бъде поставено на 8 септември, Текин даде интервю, в което коментира актуални теми, свързани с турското образование.

"В обществото ни битува мнението, че би било правилно 12-годишният период на обучение да бъде съкратен. Като правителство ние трябва да вземем решение по темата, а когато това бъде направено – ще го споделим с всички", каза Текин, като подчерта, че планове за подобна ревизия вече се разглеждат.

Текин също така коментира и връщането на задължителните униформи в училищата в Турция от учебната 2025/2026 г., като подчерта, че с навлизането на новата наредба училищата в Турция ще избират униформа, която няма да може да бъде променяна в следващите четири години.

