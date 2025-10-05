Войната в Украйна:

Турция се вдигна в подкрепа на Газа (ВИДЕО И СНИМКИ)

05 октомври 2025, 20:19 часа 397 прочитания 0 коментара
Турция се вдигна в подкрепа на Газа (ВИДЕО И СНИМКИ)

Съдбата на Палестина и мирното население на Газа не оставя безучастни хората по цял свят. След многохилядните протести в Европа на 5 октомври 2025 г. се проведе мащабна демонстрация и в Турция. Стотици хиляди души се включиха в демонстрации в няколко турски града в знак на подкрепа за палестинците и за флотилията с хуманитарна помощ, опитала се да достигне Газа, предаде БНГЕС.

"Светлина в края на тунела": Путин с коментар за мирния план на Тръмп за Газа

Истанбул

Най-големият протест се проведе в Истанбул, където на кадрите се виждат многолюдни тълпи, които вървят от „Света София“ до бреговете на Златния рог, където бяха посрещнати от десетки лодки, окичени с турски и палестински знамена. Участниците призоваха за мюсюлманска солидарност с палестинците след общите молитви пред бившата катедрала, превърната в джамия. Протестите в Турция съвпаднаха с демонстрации в редица европейски градове, организирани по повод втората годишнина от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа.

Още: Гърция с принос за мира в Газа

67 000 палестинци

Според Министерството на здравеопазването в Газа, което е част от управлението на Хамас, израелските удари досега са отнели живота на над 67 000 палестинци. В Анкара демонстрантите развяваха знамена и плакати, осъждайки „геноцида в Газа“.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Важна стъпка към мира: От "Хамас" съгласни да освободят всички израелски заложници

В Измир, западния пристанищен град, протестиращи изразиха подкрепа за флотилията „Global Sumud“, която бе спряна от израелските сили миналата седмица, докато се опитваше да пробие морската блокада на Газа. На езерото Ван в Източна Турция десетки рибарски лодки, канута и водолази излязоха във водата с палестински знамена и транспаранти, докато хиляди хора по брега ги аплодираха.

„Това потисничество, започнало през 1948 година, продължава вече две години, превръщайки се в геноцид“, заяви Реджеп Карабал от платформата „Подкрепа за Палестина“ пред тълпата в северния град Къръккале. 

Подкрепа 

Подкрепата за палестинската кауза е широко разпространена в мюсюлманска Турция, а президентът Реджеп Тайип Ердоган е един от най-острите критици на израелските военни действия в Газа.

Тръмп даде последен шанс на "Хамас" да приеме мирния му план - иначе ще последва "ад"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
протест Турция Ивицата Газа Газа война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес