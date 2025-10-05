Турция се вдигна в подкрепа на Газа (ВИДЕО И СНИМКИ)

Съдбата на Палестина и мирното население на Газа не оставя безучастни хората по цял свят. След многохилядните протести в Европа на 5 октомври 2025 г. се проведе мащабна демонстрация и в Турция. Стотици хиляди души се включиха в демонстрации в няколко турски града в знак на подкрепа за палестинците и за флотилията с хуманитарна помощ, опитала се да достигне Газа, предаде БНГЕС.

The second today.. A demonstration took place in Istanbul, Turkey, in solidarity with Gaza and condemning the seizure of the Sumud Flotilla. pic.twitter.com/mFEMAtkYzo — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) October 5, 2025

Истанбул

Най-големият протест се проведе в Истанбул, където на кадрите се виждат многолюдни тълпи, които вървят от „Света София“ до бреговете на Златния рог, където бяха посрещнати от десетки лодки, окичени с турски и палестински знамена. Участниците призоваха за мюсюлманска солидарност с палестинците след общите молитви пред бившата катедрала, превърната в джамия. Протестите в Турция съвпаднаха с демонстрации в редица европейски градове, организирани по повод втората годишнина от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа.

67 000 палестинци

Според Министерството на здравеопазването в Газа, което е част от управлението на Хамас, израелските удари досега са отнели живота на над 67 000 палестинци. В Анкара демонстрантите развяваха знамена и плакати, осъждайки „геноцида в Газа“.

Protests continue in Istanbul in support of Gaza and in denunciation of Israel’s attacks on flotilla activists. pic.twitter.com/IblHNXS78f — Quds News Network (@QudsNen) October 5, 2025

В Измир, западния пристанищен град, протестиращи изразиха подкрепа за флотилията „Global Sumud“, която бе спряна от израелските сили миналата седмица, докато се опитваше да пробие морската блокада на Газа. На езерото Ван в Източна Турция десетки рибарски лодки, канута и водолази излязоха във водата с палестински знамена и транспаранти, докато хиляди хора по брега ги аплодираха.

„Това потисничество, започнало през 1948 година, продължава вече две години, превръщайки се в геноцид“, заяви Реджеп Карабал от платформата „Подкрепа за Палестина“ пред тълпата в северния град Къръккале.

Подкрепа

Подкрепата за палестинската кауза е широко разпространена в мюсюлманска Турция, а президентът Реджеп Тайип Ердоган е един от най-острите критици на израелските военни действия в Газа.

