Ученикът, стрелял в турско училище, вдъхновен от масов убиец от САЩ

Тийнейджърът, който уби девет души в турско училище, е имал снимка в профила си в WhatsApp, която препраща към американски масов убиец, съобщи турската полиция. "Първоначалните данни от разследването показват, че извършителят е използвал изображение в профила си в WhatsApp, което препраща към Елиът Роджър", се казва в изявление на властите.

22-годишният американец уби шестима души и след това се самоуби в Калифорния през 2014 г. Той е изразявал фрустрация, свързана с личния си живот и отхвърлянето си от жени.

Припомняме, че снощи девет души бяха убити, а десетки други са ранени при стрелба в училище в Кахраманмараш в Турция. Това е второто нападение за денонощие срещу училище в Турция.