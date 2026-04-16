Ученикът, стрелял в турско училище, вдъхновен от масов убиец от САЩ

16 април 2026, 7:33 часа 259 прочитания 0 коментара
Ученикът, стрелял в турско училище, вдъхновен от масов убиец от САЩ

Тийнейджърът, който уби девет души в турско училище, е имал снимка в профила си в WhatsApp, която препраща към американски масов убиец, съобщи турската полиция. "Първоначалните данни от разследването показват, че извършителят е използвал изображение в профила си в WhatsApp, което препраща към Елиът Роджър", се казва в изявление на властите.

ОЩЕ: Ново нападение в турско училище: Осмокласник стреля безразборно и се самоуби (ВИДЕА)

22-годишният американец уби шестима души и след това се самоуби в Калифорния през 2014 г. Той е изразявал фрустрация, свързана с личния си живот и отхвърлянето си от жени.

Припомняме, че снощи девет души бяха убити, а десетки други са ранени при стрелба в училище в Кахраманмараш в Турция. Това е второто  нападение за денонощие срещу училище в Турция. 

Виолета Иванова
Виолета Иванова
