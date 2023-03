Южна Корея е напът да разреши исторически спор с Япония

Усилията за преодоляване на историческите спорове между Южна Корея и Япония бяха подновени при южнокорейския президент Юн Сук Йол, който встъпи в длъжност през май, като и двете страни обещаха да подобрят връзките си.

Отношенията между двамата северноазиатски съюзници на САЩ са обтегнати заради спорове, датиращи от японската окупация на Корея през 1910-1945 г. Корейците обвиняват Япония, че e принуждавала жени да работят във военни бордеи за японската армия и е използвала принудителен труд, наред с други злоупотреби, предава още Reuters

От медията припомнят, че през 2015 г. Южна Корея и Япония постигат споразумение, според което Токио поднесе официални извинения на "поробените жени" и предостави 1 милиард йени (9,23 милиона долара) на фонд за подпомагане на жертвите. Тогавашният президент на Южна Корея Мун Дже-ин обаче реши да разпусне фонда през 2018 г., като на практика отмени споразумението, тъй като каза, че не прави достатъчно, за да вземе предвид опасенията на жертвите.

От медията обръщат внимание, че Съединените щати са притиснали двете страни да разрешат споровете си.

Междувременно държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен приветства тези усилия, става ясно от Twitter.

"Приветстваме днешните исторически съобщения от правителствата на Република Корея и Япония относно приключването на техните двустранни дискусии", казва Блинкен. Той отчита, че Република Корея и Япония са два от най-важните съюзници на Щатите. "Ние сме вдъхновени от тяхната работа", коментира Блинкен. ОЩЕ: Блинкен: Силата на американската дипломация беше използвана за насърчаване на мира (ВИДЕО)

We welcome today's historic announcements by the Republic of Korea and Japanese governments regarding the conclusion of their bilateral discussions. The ROK and Japan are two of our most important allies, and we are inspired by their work.