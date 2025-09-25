Южна Корея: КНДР разполага с обогатен уран за десетки бомби

КНДР може да притежава до 2000 кг високообогатен уран, достатъчно количество за направата на десетки бомби, съобщи Youhap. Южнокорейският министър по въпросите на обединението подчерта, че Пхенян активно разширява ядрения си арсенал през последните години. "Това трябва да бъде спряно незабавно. Дори в момента работят уранови центрофуги в четири съоръжения в Северна Корея и вероятно натрупват ядрени материали", допълни още министърът. По думите му според експертите КНДР разполага с до 2000 кг високообогатен уран с обогатяване 90% или повече, като за за направата на една бомба са достатъчни едва 10-12 кг уран.

Санкциите

Южнокорейският министърът подчерта още, че международните санкции вече не могат да принудят Северна Корея да се откаже от ядрената си програма. Той обаче нарече възобновяването на диалога между Пхенян и Вашингтон "пробив", способен да придвижи процеса на денуклеаризация. Според министъра по въпросите на обединението възобновяването на преговорите между КНДР и САЩ би могло да отвори възможности за съживяване на междукорейските отношения. Той увери, че южнокорейското правителство ще направи всичко възможно, за да създаде благоприятни условия за диалог.

Изявлението идва скоро след като севернокорейският лидер Ким Чен Ун потвърди интереса си към преговори със САЩ, но само ако искането за денуклеаризация бъде отхвърлено. Той също така изключи диалог със Сеул и категорично отхвърли идеята за обединение между двете Кореи.

Севернокорейските ядрени оръжия

Припомняме, че Ким Чен Ун обяви, че КНДР ще въведе нова политика, насочена към едновременно развитие на ядрени и конвенционални сили. През юли тази година сестрата на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, Ким Йо Чен, заяви, че Съединените щати трябва да приемат новата реалност. Според нея окончателната ядрена програма на Северна Корея няма да бъде предмет на бъдещи преговори.

По-рано западни медии публикуваха сателитни снимки, показващи как севернокорейският лидер Ким Чен Ун маскира нова площадка за изстрелване на ракети като голф игрище. Също така се твърди, че Ким Чен Ун е дал заповед за пълна готовност за използване на ядрени оръжия, което ще осигури най-ефективната отбрана на страната.

Снимки: Getty images