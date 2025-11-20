Украинец прегазва и убива крадци в Турция - размина му се доживотен затвор (ВИДЕО)

Турски съд наложи сурова присъда на 37-годишния жител на Одеса Дмитро Чабан заради това, че е прегазил двама свои нападатели. Той бе съден без задържане за "умишлено убийство" на двама души в Първия висш наказателен съд в Алания, като не присъстваше на заседанието, но неговите адвокати, съпруга и роднини бяха в залата. Адвокатите и роднините на Мурат Гюндюз и Елнур Бехдулда, които загинаха при бягството си с мотоциклет, също присъстваха на заседанието. То продължи само 4 минути.

Първо доживотен затвор, след това по-малка присъда

Първоначално съдът осъди Димитро Чабан на доживотен затвор за това, че е преследвал нападатели, които са избягали с мотоциклет, след като са откраднали 36 000 евро от колата му с оръжие в ръце. След това Чабан се е блъснал в тях с колата си, както се вижда и на видео от мястото, причинявайки смъртта им.

Още: Турция унижи руски туристи: Ето как (ВИДЕО)

🤯A man from Odesa gets 25 years in Turkey — for running over the robbers who attacked him



A Turkish court has handed a harsh sentence to Odesa resident Dmytro Chaban. He received 25 years in prison for running over two attackers who had assaulted him.



According to… pic.twitter.com/t52OJ1lBmb — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Присъдата обаче беше намалена поради "несправедлива провокация" и Чабан беше осъден на 12 години и шест месеца за убийството на всяка от двете жертви, или общо на 25 години затвор, предава турската медия Sabah.

Юнус Емре, който е наблюдавал кражбата на парите на Чабан в квартал "Махмутлар" в Алания, бе осъден на 10 години затвор.

Инцидентът стана на 10 ноември 2023 г., когато украинецът чакал в колата си на улица „Сари Хасанлъ“. Прозорецът му бил счупен и чанта с 36 000 евро била открадната от двамата извършители. Заподозрените избягали с мотоциклет, а Дмитро Чабан се впуснал в преследване с колата си. Той заяви, че по време на преследването е бил обстрелян от мотоциклета. Все пак успява да го блъсне приблизително 300 метра по-късно. Двамата нападатели загиват на място. Дмитро Чабан първоначално беше задържан от жандармерията.

Още: Самолетната катастрофа край Грузия: Турция получи отломките и черната кутия

*Заглавната снимка е илюстративна.