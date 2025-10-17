Войната в Украйна:

17 октомври 2025, 09:10 часа 403 прочитания 0 коментара
Уволниха премиера на Монголия

На днешно пленарно заседание на парламента на Монголия беше прието предложение за освобождаване на премиера Гомбоджав Занданшатар от поста му, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ, цитирана от БТА.

Предложението за освобождаване на министър-председателя беше обсъдено вчера от постоянната парламентарна комисия по държавно устройство преди днешното пленарно заседание. Тогава освобождаването на премиера Занданшатар не беше подкрепено.

На днешното заседание парламентът обсъди въпроса, като депутатите направиха изказвания и задаваха въпроси. След това 71 от тях гласуваха, че „премиерът Занданшатар трябва да бъде освободен“.

Занданшатар ще изпълнява задълженията си до назначаването на нов министър-председател.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Парламент Монголия оставка премиер информация 2025
