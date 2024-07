В Иран издигнаха червеното знаме на отмъщението след убийството на Хания (ВИДЕО)

В Иран след убийството на лидера на "Хамас" Исмаил Хание издигнаха червеното знаме на отмъщението върху купола на джамията Джамкаран в град Кум.

В шиитската традиция то символизира несправедливо пролятата кръв и призив да се отмъсти за убития.

Припомняме, че един от предишните пъти, когато знамето отново се вееше над джамията, бе на 3 януари 2020 г., когато при ракетен удар срещу летището в Багдад бе убит командирът на иранските бригади Ал Кудс генерал Касем Сюлеймани. Тогава знамето беше свалено едва след като Иран изстреля десетки балистични ракети (без експлозивни материали) срещу базата Айн ал Асад в Ирак, в която има американски военни.

