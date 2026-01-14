В Иран започват екзекуции за стоп на протестите - млад мъж пръв изтегли късата клечка (СНИМКА)

Иранският режим готви първа публична екзекуция на протестиращ гражданин по време на настоящата вълна от демонстрации, с което връща лентата към 2022-2023 г. и серията от обесвания тогава. Става въпрос за 26-годишния Ерфан Солтани, който е бил задържан в дома си във Фардис (провинция Алборз) на 8 януари. Четири дни по-късно властите са уведомили семейството му, че е издадена и потвърдена смъртна присъда.

Според правозащитната организация Hengaw, базирана в Норвегия, иранските съдебни власти са казали, че присъдата ще бъде изпълнена в сряда, 14 януари - по-малко от седмица след ареста на младия мъж.

Според непотвърдена информация Солтани в момента се намира в затвора "Казл-Хисар" в Карадж. Съдебните власти са разпоредили на семейството му да го посети в затвора на 13 януари. Времето, избрано за посещението, поражда опасения, че това ще бъде последна среща преди екзекуцията.

بیش از ۱۰۶۰۰ ایرانی تنها به‌خاطر درخواست حقوق اولیه خود توسط رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند. عرفان سلطانی ۲۶ ساله، که حکم اعدام او برای ۱۴ ژانویه صادر شده، در میان آن‌ها است. این بار، رژیم جمهوری اسلامی حتی زحمت دادگاه صوری معمول ۱۰ دقیقه‌ای خود را هم به خود نداد؛ عرفان بدون… pic.twitter.com/eudsfNEi3W — USAbehFarsi (@USABehFarsi) January 13, 2026

Без справедлив процес

Според информацията делото срещу Ерфан Солтани е протекло без спазване на минималните стандарти за справедлив процес. От ареста до произнасянето на присъдата му е бил отказан достъп до адвокат по негов избор, отказани са му били и други законни права.

Източник, близък до семейството, е съобщил на Hengaw, че сестрата на Солтани, която е адвокат, е подала молба да представлява брат си и да разследва случая му, но властите са ѝ попречили да получи достъп до досието. Семейството не е било информирано за подробностите по обвиненията срещу мъжа или за съдебния процес.

"Полеви съдилища"

Правозащитни организации изразиха сериозна загриженост относно възможното създаване на „полеви съдилища“ и използването на смъртното наказание за потушаване на протестите. Групите призоваха международните организации да се намесят, за да спрат незабавно екзекуцията.

Смъртната присъда на Солтани идва в момент, в който висшите служители в Техеран засилват суровите си действия спрямо протестиращите. Вече излязоха стотици кадри, показващи как силите за сигурност стрелят по граждани. Появиха се и данни от опозиционната телевизия Iran International, включително от вътрешни източници от режима на аятолах Али Хаменей, че има около 12 000 убити протестиращи, и то само за два дни - 8 и 9 януари. Някои оценки стигат още по-далеч - до 20 000 жертви. Източници от Иран съобщиха пред Euronews, че се опасяват, че броят на жертвите е около 15 000.

Iran prepares for mass executions of protesters: the first could happen today



Iranian authorities have sentenced 26-year-old Erfan Soltani — one of those detained during the uprising in the city of Fardis — to death.



According to Euronews, citing human rights groups, the… pic.twitter.com/rodKqbcQcB — NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026

Върховният съдия на Иран намекна за бързи съдебни процеси и екзекуции за тези, които бяха задържани по време на националните протести срещу теократичното управление в страната. Главата на иранската съдебна система Голамхосеин Мохсени-Еджеи направи коментари за съдебни процеси и екзекуции във видеоклип във вторник въпреки предупреждението на американския президент Доналд Тръмп, че ще „предприеме много строги мерки“, ако има убийства на ирански граждани.

След като Тръмп беше информиран за броя на загиналите, той предупреди иранските лидери, че прекратява всички преговори с тях, и обяви: "Помощта идва!".

Междувременно интернетът в страната остава блокиран - това продължава вече над 130 часа. С този ход режимът не позволява изтичане на кадри от репресиите, заснети от граждани, цели и блокиране на комуникацията между самите организатори на демонстрациите.