Кюрдите се намесиха в Иран, аятолахът се готви за интервенция на САЩ

Ескалацията на напрежението в Иран изглежда е далеч от своя край, след като за поредна нощ там текат протести. Макар и трудно заради масовото блокиране на онлайн комуникациите в страната, продължава да излиза информация – конкретно за мобилизация на режима на аятолах Хаменей да го защити с всички сили и средства, както и за решимостта на протестиращите.
The Kurdistan National Army claims it has destroyed an IRGC base in Kermanshah, Iran. The operation, carried out by Dalahoo Units, was in retaliation for comrades killed in Darre Derêj. SMK vows to continue resistance despite mass deployment of Iranian regime & militia forces. pic.twitter.com/i33ZmZerp6— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026
Междувременно, излизат данни, че военни части и сили за сигурност се укрепват до ключови правителствени сгради в центъра на Техеран. Опитващият се да стане основна фигура като водач на протестите Реза Пахлави, наследник на шаха, отново се обърна към иранците и ги окуражи, че американският президент Доналд Тръмп обещал помощ. Продължете битката, не позволявайте на режима да търси "нормалност". След толкова кръвопролитие, океан от кръв ни разделя с този режим, каза той и призова иранската армия да служи на народа, не на аятолаха:
Reza Pahlavi: “My fellow Iranians, as I said in my previous message, the world has seen your courage and heard your voices. Now they’re acting. You’ve likely heard the U.S. President’s message: help is on the way.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026
Continue the fight. Do not let the regime normalize this. After… pic.twitter.com/4gsFuBWvqc
Footage reportedly from Tehran, protestors are being shot at by regime forces. Date of the footage unknown. pic.twitter.com/B61p7DTqZY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026