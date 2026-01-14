Войната в Украйна:

Кюрдите се намесиха в Иран, аятолахът се готви за интервенция на САЩ

14 януари 2026, 07:07 часа 268 прочитания 0 коментара
Ескалацията на напрежението в Иран изглежда е далеч от своя край, след като за поредна нощ там текат протести. Макар и трудно заради масовото блокиране на онлайн комуникациите в страната, продължава да излиза информация – конкретно за мобилизация на режима на аятолах Хаменей да го защити с всички сили и средства, както и за решимостта на протестиращите.

Кюрдистанската национална армия официално обяви, че е атакувала база на Ислямската революционна армия в Керманшах. Кюрдите твърдят, че са успели да влязат в базата и са убили войници на Ислямската революционна гвардия. Те обявиха и, че твърдо подкрепят иранския народ

Междувременно, излизат данни, че военни части и сили за сигурност се укрепват до ключови правителствени сгради в центъра на Техеран. Опитващият се да стане основна фигура като водач на протестите Реза Пахлави, наследник на шаха, отново се обърна към иранците и ги окуражи, че американският президент Доналд Тръмп обещал помощ. Продължете битката, не позволявайте на режима да търси "нормалност". След толкова кръвопролитие, океан от кръв ни разделя с този режим, каза той и призова иранската армия да служи на народа, не на аятолаха:

Тръмп също за пореден път коментира ситуацията – той пак заплаши режима на аятолаха с "големи проблеми" и каза още, че изглежда в Иран много хора са загинали, убити от силите на властта

Ивайло Ачев
