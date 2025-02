В Китай хуманоидни роботи излязоха по улиците да патрулират с полицаите (ВИДЕА)

В град Шънджън в провинция Гуандун в Южен Китай хуманоидни роботи вече патрулират по улиците заедно с полицията. Полицейските роботи могат да ходят, да тичат, скачат и да взимат различни предмети. Изкуственият интелект им позволява да анализират околната среда, да разпознават звуци и да взаимодействат с хората. В съвсем недалечното бъдеще такива роботи вероятно ще заменят част от въоръжените сили на Китай, за да се изправят срещу престъпници и терористи.

Robot police is now a reality! 🤖 In #Shenzhen , China, street-patrolling robots are teaming up with police to keep the city safe. The future is here! #robot #China #technology #life @zhang_heqing @xuejianosaka pic.twitter.com/E8ZSH7qVsj

In China, there are many humanoid robot projects like this, Chongqing, Shenzhen,... all have such companies... who knows, in the future it will replace the PLA to fight against Terrorists, mercenaries of the US pic.twitter.com/w0zMPujb3V