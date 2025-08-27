Валидно и за учителите: Без телефони в час

Учителите също да са без телефони в час от новата учебна година замислят в наша съседна страна. След като у нас и в Гърция сериозно се говори за забрана на учениците да влизат с телефони в час, в Турция това ще бъде валидно и за учителите. Новото предписание на турското министерство на образованието, предвиждащо от учебната 2025-2026 г. учителите в Турция да не използват телефоните си по време на час, предизвика дебат в страната. Предписанието, което е част от наръчника на турските учители за новата учебна година, предвижда разширяване на вече съществуващата забрана за употребата на телефони по време на час от страна на учениците в Турция, като приканва учителите също да не използват телефоните си по време на занятията, предава Нова телевизия.

За учебни цели

Още: България забранява мобилните телефони в клас. Ето от кой месец

В турското общество веднага се появиха разнопосочни мнения, като част от учителите в страната са на мнение, че телефоните са неизменна част от съвременното преподаване, най-вече заради употребата на електронни дъски и дигитални материали.

Снимка iStock

„В селските райони на страната често няма ток. В такива случаи използваме телефоните си, за да изпращаме материали на децата и да проведем часа си нормално“, споделя начална учителка, която доскоро е работила в малко населено място в Турция.

Още: На прага на 15 септември: Ще използват ли учениците мозъка си без телефоните?

В същото време някои от учителите в Турция одобряват предписанието. „Телефоните не са задължителни за преподаването. Ако на учениците е забранено, учителите също трябва да дадат пример.

А при спешни ситуации?

Единственото истинско безпокойство е, когато възникнат спешни ситуации и се налага незабавна реакция“, споделя преподавател от турска гимназия.

Още: Забраната на телефоните на учениците в Нидерландия с интересни изводи от ново проучване

Възходът на т. нар. учители инфлуенсъри добави още един пласт към дебата, тъй като някои преподаватели заснемат видеоклипове със своите ученици, често монетизирайки съдържанието си чрез реклама.

В академичните среди мненията също остават разделени - докато някои подкрепят идеята учителите да държат телефоните си под ръка за спешни случаи, при условие че те не трябва да пречат на уроците. Други пък твърдят, че телефоните са ненужни, припомняйки близкото минало, когато учителите са се справяли и без тях.

Още: Проучване: Забраната на смартфоните в училище подобрява концентрацията