"Виждам велик герой": Нетаняху се срещна с окървавени пътници от отвлечения полет за Тел Авив (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна тази вечер с пътници от полет на flydubai, който по-рано през деня беше отклонен при опит за отвличане на самолета и разбиването му. Видеозапис, разпространен от канцеларията на премиера, показва Нетаняху на летището в Тел Авив, където той разговаря с мъж на име Янив и неговото семейство. Той го представя като един от пътниците, успели да проникнат в пилотската кабина на самолета. В началото на разговора мъжът се извинява за облеклото си - цялото окървавено след бруталния инцидент от днес.

По думите на Нетаняху и очевидци единият от пилотите на полета на flydubai към Тел Авив се е опитал да разбие самолета и да убие намиращите се на борда хора, но е бил обезвреден от пътниците. Самолетът е бил принуден да извърши аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия. По-късно пътниците са били взети от друг самолет на flydubai и са били транспортирани до Израел. Те са кацнали на летището в Тел Авив в 18:34 часа местно време (23:34 часа в Сингапур). „Виждам лъв, виждам велик герой“, каза Нетаняху, след като прегърна мъжа, който пред журналисти се представи като Ювал Хаю̀н.

Още: Обрат с кървавия полет на FlyDubai: Пилотът се опитал да свали самолета, тренировъчен екипаж от пътниците го спасил

„Това от него ли е?“, попита след това премиерът, посочвайки петна от кръв върху бялата риза на мъжа. „Да – за съжаление не успяхме да го убием, но ще му отнеме известно време да се възстанови“, отговори Хаю̀н.

"Просто не е за вярване какво направи. Знаеш, нали? Просто не е за вярване. Вие спасихте не само всички пътници в самолета, но и каквото щеше са се случи с него. Ние не знаем какво щеше да се случи?", обръща се Нетаняху към мъжа. "Представям си, че ако бяхме навлезли в нашата територия, нямаше да е никак добре. Мисля, че бяхме на границата", продължи премиерът. "Да. Бяхте близо", отговори оцелелият.

BREAKING NEWS: Man tells Israel PM Benjamin Netanyahu how he put the terrorist pilot of the Flydubai flight in a chokehold before leveling out the plane.



Yaniv Hayun, whose shirt was stained with blood, recalled the moment he helped subdue the attacker.



"I grabbed the… pic.twitter.com/mKgtb20mRw — Seth Sunday Tuka (@SethTuka) September 30, 2026

Пътници разказаха потресаващи подробности за случилото се на борда. Те описаха борба за овладяване на самолета, след като той внезапно започнал да губи височина. По данни на сайта Flightradar24 машината е загубила около 17 000 фута височина в рамките на една минута. От flydubai съобщиха, че всички пътници – 166 от общо 174 души са били израелски граждани, според медийни публикации – са в безопасност. От авиокомпанията допълниха, че причините за „конфликта“ в пилотската кабина все още не са известни.

Израел: Инцидентът с полета е удар върху Авраамските споразумения

Министерството на външните работи на Израел заяви, че инцидентът по време на полет от Обединените арабски емирства (ОАЕ) до Тел Авив, който принудил пилотите да извършат аварийно кацане, е бил атака, целяща да подкопае връзките между двете държави. Съобщението е било предадено на израелските дипломати в сряда.

Още: Украински и руски пилот се биха до безсъзнание в кабината на самолет със 174 пътници: Вдигнаха изтребители заради тях*

Генералният директор на външното министерство Еден Бар Тал е информирал всички израелски посланици и ръководители на дипломатически представителства по света. В изявлението на министерството се подчертава, че става въпрос за опит за терористична атака срещу израелци, Обединените арабски емирства и Споразуменията от Авраам.

Споразуменията от Авраам се отнасят до споразумението за нормализиране на отношенията, подписано от двете държави през 2020 г. Инцидентът е бил разгледан като атака не само срещу гражданите, но и срещу дипломатическите отношения в региона.