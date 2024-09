Високо напрежение: Китай, САЩ и американските съюзници си мерят силата (ВИДЕО)

Китайските военновъздушни и военноморски сили започнаха военни учения в Южнокитайско море. Това се случи, след като китайският външен министър Ван Йи и държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен обсъдиха намаляването на напрежението в региона.

"Китайските маневри ще включват "рутинни" учения за ранно предупреждение и разузнаване, както и патрулиране около плитчината Скарбъро", заявиха от Южното командване на китайската армия, като добавиха, че така "решително се защитава националният суверенитет, сигурността и морските права и интереси, и поддържат мира и стабилността в Южнокитайско море".

Междувременно, Филипините, САЩ, Австралия и Япония отговориха със свои съвместни военни учения в Южнокитайско море. За пръв път в ученията се присъедини и Нова Зеландия. Всички учения се провеждат в оспорвана между Китай и Филипините зона - Филипините са един от най-близките съюзници на САЩ в региона.

The armed forces of the Philippines, United States, Australia, Japan, and—for the first time—New Zealand conducted joint maritime exercises in a part of the South China Sea on Saturday, while China carried out its own military drills in the disputed waterway. pic.twitter.com/iLCSuKSuwY