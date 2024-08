Военната хунта в Мианмар иска помощ от Путин срещу бунтовниците

Хунтата в Мианмар е в доста тежко положение - бунтовниците завземат все повече територии и нанасят сериозни щети на военните сили на югоизточната азиатска държава. Поради тази причина военното правителство е поискало подкрепа от Русия.

Още: "Русия не контролира границата си": ФСБ заяви, че е спрян украински пробив

Мианмарските бунтовници имат големи шансове да свалят военните, които завзеха властта в страната през 2021 г. Тогава при преврат те задържаха президента Уин Мейн, държавния съветник Аун Сан Су Чи и лидерите на управляващата партия "Национална лига за демокрация". На власт дойде генерал Мин Аун Хлайн (на снимката с Владимир Путин).

Myanmar's military junta has asked Russia for help in fighting the rebels



Things are very bad for the junta: the insurgents are taking more and more territory and inflicting serious damage on the military forces.



Myanmar's guerrillas have a good chance of overthrowing the… pic.twitter.com/vkNsPG6858