Глинена плочка разкрива точните координати на Ноевия ковчег

Глинена плочка, която озадачава учените повече от 140 години след нейното откритие, се оказа не само най-старата карта на света, но и пътеводител към мястото, където според вавилонските вярвания все още се намира легендарният Ноев ковчег.

Глинена плочка с размерите на длан, на три хиляди години, се съхранява в Британския музей от 1882 г. И през цялото това време тя е крила текст на гърба си, който учените не са могли да разчетат напълно. И когато най-накрая е разшифрован, се оказва, че древните вавилонци са описали пътя до мястото, където се намира ковчегът, спасил целия живот от Големия потоп. За това пише „All That's Interesting “, позовавайки се на изследователи от Британския музей.

Плочката се нарича Imago Mundi, което означава „Образ на света“. Тя е най-старата известна карта на света в човешката история. Открита през 1882 г. в Южен Ирак, близо до древен Вавилон, тя датира от 7 век пр.н.е. На лицевата страна е схематична кръгла карта: в центъра е Вавилон и река Ефрат, около него е двоен пръстен, наречен „Горчива река“, тоест океанът, отвъд който е свършвал познатият свят за вавилонците. Отвъд океана са триъгълници, които показват далечни, мистериозни земи.

На гърба на плочката е изобразен клинописен текст, който дълго време не е бил напълно разшифрован. Д-р Ървинг Финкел, куратор и експерт по клинописни текстове в Британския музей, успял да разчете какво е било скрито там в продължение на хилядолетия. Оказало се, че това е подробен пътеводител за пътешественик.

„В тази кръгова диаграма е кодиран целият познат свят, в който хората са живели, процъфтявали и умирали. Но тази карта е повече от просто карта“, казва Финкел.

Един от надписите на плочата дава конкретни инструкции: стигнете до четвъртия триъгълник на картата, извървете седем левги и ще видите „нещо дебело като съд парсикту“. Думата „парсикту“ е рядък термин, който обозначава лодка със специални размери, способна да оцелее при глобален потоп. Именно тази дума се използва във вавилонската версия на легендата за потопа, за да опише ковчега на героя Утнапищи, вавилонския прототип на библейския Ной.

Според Финкел, четвъртият триъгълник на картата съответства на страната Урарту, древна държава, която географски съвпада с района на планината Арарат в днешна Турция. Арарат в Библията и Урарту във вавилонските текстове са едно и също място, просто на различни езици. Именно там, според двете легенди, ковчегът е спрял, след като водите на потопа са се оттеглили.

„Това е доста важно нещо, защото показва, че историята е била една и съща. И разбира се, едното следва другото. Според вавилонската версия това е било напълно реално нещо: ако бяхте тръгнали на това пътешествие, щяхте да видите останките от тази лодка все още там, сред скалите“, обяснява Финкел.

Мит или география – и защо това откритие е важно

Учените са предпазливи в оценките си: разшифроването на картата не е доказателство, че дървените останки от ковчега наистина се намират на Арарат. Спорът дали конструкцията на Турската планина е естествено образувание или нещо друго все още продължава.

Както отбелязва Jerusalem Post, някои изследователи, включително геологът Андрю Снелинг, се съмняват, че Арарат може да е било мястото, където е спрял ковчегът, тъй като планината се е образувала след потопа, споменат в легендата.

Но независимо дали някога ще бъдат открити физическите останки на ковчега, Imago Mundi доказва нещо друго, не по-малко зашеметяващо: преди три хиляди години жителите на Месопотамия са имали ясна географска представа за мястото, където е завършила глобалната катастрофа, и дори са я картографирали. Споделен културен спомен за Големия потоп е съществувал в този регион много преди да бъде написана Библията.

Плочката „Imago Mundi“ все още може да се види в Британския музей. Заслужава да се отбележи, че тя не е ново откритие. Както обяснява Институтът Армстронг, вълната от публикации за „сензацията“ се е появила не заради нови изследвания, а след като Финкел е публикувал видеоклип в YouTube канала на Британския музей, където е обобщил факти, отдавна известни на експертите. Но това не прави плочката по-малко завладяваща и значима за историята.

