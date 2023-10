Войната в Израел: Вашингтон възпира нахлуването в Ивицата Газа? (ВИДЕО)

Така бе и през последното денонощие. Израелски официални източници обявиха, че са ударили няколко командни центъра на Хамас, позиции за изстрелване на ракети и подземна инфраструктура в Газа. По данни на ЦАХАЛ, през изминалата нощ е имало удари по "повече от 100 оперативни цели на терористичната организация "Хамас"", убит е и терорист, участвал в клането на 7 октомври в Южен Израел.

The Israel Defense Forces said it has struck several Hamas command centers, launch positions and underground infrastructure in the Gaza Strip since Friday morning. pic.twitter.com/Mn9CEXhOLv