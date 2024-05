Вулканът Ибу в източна Индонезия изригна (ВИДЕО)

"Вулканичните земетресения все още са интензивни, така че има потенциал и за бъдещо изригване", заяви Хендра Гунауан, ръководител на Центъра за вулканология и смекчаване на геоложки бедствия.

След изригването на вулкана в петък центърът повиши равнището на тревога до трето по четиристепенната скала. Местните власти са подготвили палатки за евакуация, но все още не е съобщено за издадена заповед. Още: Чували ли сте кой всъщност е най-големият вулкан в света?

Длъжностни лица посъветваха жителите и туристите да не извършват никакви дейности в радиус от 5 км от кратера на Ибу. Над 13 000 души живеят в радиус от 5 километра от северната страна на кратера, каза Гунауан.

Вулканът с надморска височина от 1325 метра се намира на северозападното крайбрежие на отдалечения остров Халмахера. В Индонезия, архипелаг с население от 270 милиона души, има 120 активни вулкана. Страната е предразположена към вулканична дейност, тъй като се намира на тихоокеанския "огнен пръстен" – област на интензивна вулканична дейност.

The Ibu volcano erupted in the western region of Indonesia on Halmahera Island pic.twitter.com/Zs1OIijmyu