Жена почина, забравена от круизен кораб на тропически остров

Круизът може да бъде един от най-хубавите спомени от почивка, които човек може да има в живота си. Да се качиш на океански лайнер, да плаваш морски мили, за да слезеш на екзотични места, е дейност, която все повече се търси от хора от цял свят. В този случай инцидентът, за който съобщаваме, се е случил в Австралия по време на луксозен круиз, който е трябвало да продължи 60 дни, но за 80-годишна пътничка той е завършил трагично само няколко часа след отплаването от пристанището в Кернс, в региона Куинсланд в северозападната част на Австралия.

Възрастната жена е била намерена мъртва, след като е била забравена от кораба на тропически остров. Странноto е, че властите са съобщили за изчезването на жената в нощта на събота, 25 октомври, когато проверка на малкия круизен кораб Coral Adventurer е потвърдила отсъствието ѝ. Корабът е акостирал в събота сутринта на остров Лизард, туристически остров на около 30 километра (19 мили) от брега на Куинсланд, известен с природната си красота и луксозните си места за настаняване.

Внезапна смърт без признаци за престъпление

Тялото на жената е било намерено на острова в неделя следобед и, както потвърди полицията на Куинсланд, смъртта ѝ е била "внезапна и без признаци за престъпление". Не е известно обаче кога е настъпила смъртта, тъй като никой не е забелязал отсъствието ѝ при напускането на остров Лизард. Австралийската морска служба за безопасност (AMSA) заяви, че разследването ще включва "обстоятелствата, които биха могли да обяснят защо пътничката не е била отчетена при качването на борда".

Както бе разкрито впоследствие, записите на круизния кораб показват, че Coral Adventurer, с капацитет за 120 пътници и 46 души екипаж, е отплавал от пристанището в Кернс само ден по-рано, на 24 октомври. Островът е бил една от първите спирки по време на круиза из страната, който се движи от северния край на нос Йорк до брега на Западна Австралия.

От своя страна круизната компания Coral Expeditions заяви, че е дълбоко натъжена от случилото се: "Екипът на Coral се свърза със семейството на жената и ще продължим да ги подкрепяме през този труден процес.", пише "Marca".

