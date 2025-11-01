16 минути мълчание: Сърбия почита жертвите на трагедията в Нови Сад (ВИДЕО)

В деня, в който се навършва една година от рухването на козирката на жп гарата, при което загинаха 16 души, Нови Сад почете жертвите с 16 минути мълчание - по една минута за всеки прекършен живот. Десетки хиляди се събраха на мястото на трагедията, където преди година корупция и небрежност убиха невинни хора, които просто чакаха влака си.

В Белград сръбският патриарх Порфирий отслужи панихида за жертвите на трагичния инцидент в храма „Свети Сава“, предаде ТАНЮГ.

На панихидата присъстваха още сръбският президент Александър Вучич, председателят на Народната Скупщина на Сърбия Ана Бърнабич, официални лица от Сърбия и Република Сръбска (полуавтономна част от Босна и Херцеговина – бел. ред.), членове на правителството и множество граждани. Голям брой граждани се събраха и пред храма „Свети Сава“, за да запалят свещи и да почетат жертвите.

След края на панихидата сръбският президент Александър Вучич сподели кадри от службата в храма "Свети Сава" в Инстаграм и изрази съболезнованията си към близките на жертвите на инцидента. "Днес е денят, в който, без груби думи или разделение, трябва мълчаливо да се помолим за жертвите. Нека Бог прости душите им и им даде небесното царство", написа Вучич в публикацията си.

