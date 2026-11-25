За готвена тайна среща между македонски духовници и вселенския патриарх Вертоломей разказа архимандрит Никанор, който е бивш финансов анализатор и дългогодишен игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“ край село Гигинци, но който през 2026 г. влезе в остър публичен конфликт с патриарх Даниил, вследствие на което му беше наложено временно запрещение от свещенослужение.

Той твърди, че бил потърсен от бившия министър на вътрешните работи Оливър Андонов с цел да организира среща между македонските архиереи Петър и Григорий, заедно с Андонов, и лично да се уверят какво точно се изисква, за да може Църквата в Северна Македония най-сетне да получи Томос за автокефалия от Фенер, както се полага.

"Молеха нищо да не казвам, особено на двама други архиереи от МПЦ-ОА, които били фаворити на Цариград, но владиката Петър им нямал доверие. Както и митр.Кирил от Имврос да не знае нищо", заяви Никанор.

Той се съгласил и помогнал за такава среща. ОЩЕ: Първо изравяха гробовете им, днес се молят за тях: Сръбски епископ почете героите ни от Илинден в Северна Македония

Защо обаче тя се провалила: "Божия намеса", "разболял се преводач" или страх от "Сръбски свят"

"Очевидно имаше Божие съизволение към тази инициатива, защото още на 23 юли Негово Всесветейшество беше уведомен за желанието на македонските архиереи и даде своето патриаршеско съгласие за организирането на конфиденциална среща", продължава разказа си Никанор.

"Към 29 юли г-н Андонов се беше договорил с гл.секретар за мястото на срещата, а на 30 юли датата беше коригирана и окончателно уточнена за 4 август 2026г.

Аз не съм участвал в директните разговори. Но разполагам с това, което е нужно, за да докажа истинността на всичко, което тук пиша.

Междувременно разбрах, че митрополит Григорий “се повлекал” и няма да участва в срещата, щял да ходи само дедо Петър.

Е, късно вечерта на 31 юли много разстроен ми се обади г-н Оливер Андонов да ми се извини и да ме извести, че и дедо Петър се уплашил и се отказал да ходи на уговорената среща с Вселенския патриарх в Цариград, под предлог, че преводачът му се е разболял.

Това, драги македонци, мога да ви свидетелствам пред Бога!

Да вярва кой на когото си иска", заяви още духовникът във "Фейсбук".

Корените на македонската църква и зависимостта й от "Сръбски свят"

Припомняме, че Вселенската патриаршия я признава единствено под името „Охридска архиепископия“ (или „Църквата в Северна Македония“), като изрично изключва използването на думата „Македонска“ и производни от не. Припомняме същоь, че в момента македонската църква е зависима от сръбската, тъй като след Балканските войни и Първата световна война епархиите във Вардарска Македония са иззети от Българската екзархия и преминават под управлението на Сръбската православна църква.

Макар и тя формално да е самостоятелна - Сърбия продължава да й влияе, тъй като според доктрината "Сръбски свят" църквата е част от инструментите за влияние, а пък според разследване на Антидезинформационната мрежа за Балканите показа, че руската православна пропаганда си пробива път именно през църковните медии на Северна Македония. ОЩЕ: Не просто демонстрация на влияние: Вучич си присвои македонската църква