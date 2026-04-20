Арестанти за малко да си хапнат кроасани с кокаин

20 април 2026, 13:55 часа 134 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Полицията арестува 27-годишен мъж след като малко количество кокаин беше открито скрито в храна. Тя била предназначена за задържани в полицейското управление в Ираклион на гръцкия остров Крит, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите.  Според полицията мъжът е доставил чанта, съдържаща различни предмети за чуждестранни задържани, включително кроасан.

По време на рутинна проверка служителите на реда открили кокаин, скрит в тестото на кроасана, пише още гръцкото издание. 

Властите започнали издирване на заподозрения. По-късно беше открит и арестуван, се казва още в съобщението. 

Криенето на кокаин

Припомняме, че през март двама турски граждани са задържани и обвинени за контрабанда на 3,190 кг кокаин през ГКПП "Капитан Андреево".Тогава дрогата беше скрита между хладилници и перални. В края на февруари вместо цветя от Холандия, кокаин и злато за почти 1,5 млн. евро. Това откриха българските митнически власти на "Капитан Андреево". ОЩЕ: Вместо цветя от Холандия, кокаин и злато: Заловиха мащабна контрабанда на "Капитан Андреево" (ВИДЕО)

През декември миналата година много голямо количество кокаин е било задържано на гръцки кораб в Атлантическия океан. Според оценки на добре запознати с разследването източници на риболовния съд може да има до седем тона наркотик. ОЩЕ: Арести в Гърция след задържан кораб с тонове кокаин

Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция арест Крит кроасан кокаин
