България в центъра на балкански екшън: Разбиха голяма схема за нелегални оръжия от Турция

31 март 2026, 10:42 часа 202 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
България в центъра на балкански екшън: Разбиха голяма схема за нелегални оръжия от Турция

Трансгранична полицейска акция в Гърция, Испания и България разби водена от Турция престъпна мрежа, за която се твърди, че е трафикирала огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция в Европейския съюз в замяна на канабис от Испания, голяма част от който се е озовавал в Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на официални лица в понеделник. Става въпрос за евтините, но напълно функционални хибридни оръжия, които съчетават оригинални и ръчно изработени части. 

Според Европол те са особено трудни за проследяване и са били използвани като инструмент за пазарлъци в наркотрафика в ЕС.

„Този ​​постоянен поток от оръжия значително увеличи огневата мощ на организираните престъпни групи и допринесе за насилието в цяла Европа“, се казва в изявление на Европол.

Европол заяви, че разследването е започнало през март 2025 г., след като испанската полиция е забелязала приток на оръжия от Турция към престъпни групировки в Каталуния, „на фона на нарастващо въоръжено насилие".

Главният заподозрян е арестуван в София

Според Европол, главният заподозрян, арестуван в София, България, е турски гражданин, притежаващ разрешение за пребиваване в Гърция. Смята се, че той е координирал снабдяването и транспортирането на огнестрелни оръжия в Испания, като същевременно е контролирал закупуването и по-нататъшното разпространение на наркотици в страни, включително Гърция и България.

Общо арестуваните

Гръцката полиция заяви в изявление, че гръцките служители са задържали временно шестима души – петима турски граждани и една гъркиня – в Солун като част от съвместната операция и са претърсили четири места.

Общо 21 души бяха арестувани – 18 в Испания и трима в България – на 23 март, докато полицията конфискува 587 килограма марихуана и 76 килограма хашиш, с приблизителна незаконна пазарна стойност от 4,4 милиона евро. Служителите конфискуваха също седем полуавтоматични пистолета, едно оръжие от военен клас, заглушители и шумозаглушители.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
