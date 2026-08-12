Украйна пренесе войната в Русия - въпросът е каква е ефективността на украинските дронове и ракети

През последните месеци Украйна засили кампанията си от удари с голям обсег на територията на Русия и в окупираните територии, с цел обикновените руснаци да почувстват последиците от войната, която диктаторът Владимир Путин започна през февруари 2022 г. Според Associated Press обаче все още не е ясно дали тези усилия ще дадат резултат, тъй като според оценки на анализатори по-малко от 10% от украинските ракети и дронове са в състояние в момента да пробият руската отбрана. Факт е обаче, че през последните месеци почти всяка нощ руското военно министерство докладава за стотици свалени украински далекобойни дронове - а 10% означава, че десетки преминават през руската ПВО и нанасят удари.

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Джак Уотлинг, старши научен сътрудник в лондонския аналитичен център RUSI, отбелязва, че ударите на Украйна имат за цел да подкопаят идеята, че Русия може да си позволи „просто да остави войната да продължи“.

„Логично е, че над определен праг това дава резултат, но дали те могат да достигнат този праг е интересен въпрос“, отбелязва той, като добавя, че това зависи не само от Украйна – финансовата подкрепа от Европа също е важна.

WATCH: Russian mobile counter-drone gunner firing a twin-gun mount almost directly over nearby trucks at a low-flying Ukrainian UAV. pic.twitter.com/vnCwSXX53l — Clash Report (@clashreport) August 11, 2026

4 категории от мишени: къде са насочени украинските дронове?

Въпреки че повечето удари на Украйна имат обсег под 200 километра, броят на атаките с голям обхват се е увеличил рязко през тази година. Според ACLED - независим наблюдател на конфликти, предоставящ данни и анализи в реално време - през юли са били нанесени три пъти повече такива удари, отколкото през януари 2026 г.

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Според анализа на Associated Press ударите на Украйна са се фокусирали върху четири ключови категории цели.

Киев засили атаките срещу нефтената инфраструктура, за да лиши Кремъл от приходите от износ на гориво и да предизвика недостиг на бензин и дизел за обикновените руснаци. Украйна нанесе удари и по центрове за военно производство, за да подкопае дългосрочната способност на Русия да произвежда оръжия. През юли и август Украйна атакува складове на търговската верига Wildberries - най-големия руски онлайн търговец, с цел да нанесе вреда на обикновените руснаци. Киев твърди, че компанията е помагала за доставката на оръжия до руската армия. Москва отрича. Украйна атакува още системи за противовъздушна отбрана и радари, за да разчисти пътя за собствените си оръжия, особено в контролирания от руснаците Крим.

Снимка: украинска ракета "Сапсан", принтскрийн от YouTube

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Ударите на Украйна невинаги са ефективни

Според изданието някои удари може да са причинили минимални щети или изобщо да не са нанесли такива. През май и юни Украйна твърдеше, че е нанесла удари по няколко съоръжения за спътниково наблюдение, разузнаване или радиоразведка в Русия, но сателитните снимки, анализирани от агенцията, не са показали "значителни щети".

Украйна е удвоила производството си на оръжия, но все още не може да произвежда толкова ракети, колкото са ѝ необходими. И макар да е започнала да решава проблемите с навигацията на ракетите си, например "Фламинго", тези оръжия все още не са толкова точни, нито толкова незабележими, колкото западните им аналози. Това често означава, че трябва да бъдат изстреляни стотици дронове, за да пробият руската противовъздушна отбрана и да осигурят проход за ракетата, пише Associated Press.

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Това е скъп и трудоемък начин за водене на война, тъй като, по данни на Джак Уотлинг от RUSI, едва 5-9% от това, което Украйна изстрелва, прониква през руската противовъздушна отбрана.

В същото време, със засилването на украинските атаки, се засилиха и руските нападения, а Киев се сблъсква със сериозни проблеми при отбраната си срещу тях поради недостига на американски противовъздушни ракети „Пейтриът“ (Patriot).

Според ООН през първите шест месеца на годината в Украйна са загинали 1396 цивилни. Междувременно организацията съобщи, че руските власти дават данни за 250 загинали цивилни през същия период.

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