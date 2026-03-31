Черногорският президент отива на гроба на Гоце Делчев: Ето каква е работата (ВИДЕО)

Президентът на Черна гора Яков Милатович ще отиде на гроба на Гоце Делчев в църквата "Свети Спас" в македонската столица Скопие, предаде македонската медия "Фокус". Това е част от официално държавно посещение на черногорския президент в югозападната ни съседка. Той е там по покана на македонския президент Гордана Силяновска - Давкова. Тя го посрещна днес най-високи държавни и военни почести във вила "Водно" в Скопие.

🇲🇰 🇲🇪 Црногорскиот претседател Милатовиќ во официјална посета на Северна Македонија



Милатовиќ беше пречекан со официјална церемонија со највисоки државни и воени почести од претседателката Гордана Сиљановска‑Давкова



Среща на четири очи и меморандум

Според президентската канцелария, след официалното посрещане ще има среща на четири очи между двамата президенти, както и пленарно заседание на делегациите на двете страни.

Не е ясно какво точно ще обсъждат на четири очи двамата държавни глави, но Черна гора напредва по пътя към Европейския съюз, докато Северна Македония буксува от години, отказвайки да впише българите в своята конституция.

В рамките на официалното посещение ще бъде подписан меморандум за сътрудничество между младежките съвети към офисите на двамата президенти.

Програмата включва и посещение на гроба на Гоце Делчев

Утре Милатович ще положи венец на гроба на Гоце Делчев в църквата „Свети Спас“ в Скопие, а заедно със Силяновска-Давкова ще изнесат и лекция в Юридическия факултет „Юстиниан Първи“ към Университета „Свети Кирил и Методий“.