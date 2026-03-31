Правителството на Гюров:

Черногорският президент отива на гроба на Гоце Делчев: Ето каква е работата (ВИДЕО)

31 март 2026, 14:08 часа 377 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Президентът на Черна гора Яков Милатович ще отиде на гроба на Гоце Делчев в църквата "Свети Спас" в македонската столица Скопие, предаде македонската медия "Фокус". Това е част от официално държавно посещение на черногорския президент в югозападната ни съседка. Той е там по покана на македонския президент Гордана Силяновска - Давкова. Тя го посрещна днес най-високи държавни и военни почести във вила "Водно" в Скопие. 

Среща на четири очи и меморандум

Според президентската канцелария, след официалното посрещане ще има среща на четири очи между двамата президенти, както и пленарно заседание на делегациите на двете страни.

Не е ясно какво точно ще обсъждат на четири очи двамата държавни глави, но Черна гора напредва по пътя към Европейския съюз, докато Северна Македония буксува от години, отказвайки да впише българите в своята конституция. 

В рамките на официалното посещение ще бъде подписан меморандум за сътрудничество между младежките съвети към офисите на двамата президенти.

Програмата включва и посещение на гроба на Гоце Делчев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Утре Милатович ще положи венец на гроба на Гоце Делчев в църквата „Свети Спас“ в Скопие, а заедно със Силяновска-Давкова ще изнесат и лекция в Юридическия факултет „Юстиниан Първи“ към Университета „Свети Кирил и Методий“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Черна гора Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова Яков Милатович
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес