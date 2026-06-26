Червен код за утре в наша съседка и официално предупреждение

Според официалното предупреждение на Републиканския хидрометеорологичен институт на Сърбия за днес е в сила оранжев код за опасни температури, като максималните температури за деня ще достигнат между 32°C и 36°C.

Утре в цялата страна се активира червен код и започва интензивна топлинна вълна, която ще продължи и в началото на следващата седмица с очаквани температури от 35°C до 39°C.

Властите предупреждават и за екстремна опасност от възникване на пожари на открито поради голямото засушаване.

Препоръчва се повишено внимание и спазване на медицинските съвети поради температурните условия, както и високите стойности на UV индекса.

Изключително високите температури, които удариха Сърбия през последните дни, доведоха до рязко увеличение на броя на интервенциите в спешните отделения, а лекарите бяха особено обезпокоени от случая със 17-годишен младеж, който получи инфаркт, предполагаемо от топлинен удар и в момента се лекува в Спешния център в Белград, предава РТС. Експерти предупреждават, че високите температури представляват допълнителни рискове, особено за хора със сърдечно-съдови заболявания.