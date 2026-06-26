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Червен код за утре в наша съседка и официално предупреждение

26 юни 2026, 16:47 часа 425 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Червен код за утре в наша съседка и официално предупреждение

Според официалното предупреждение на Републиканския хидрометеорологичен институт на Сърбия за днес е в сила оранжев код за опасни температури, като максималните температури за деня ще достигнат между 32°C и 36°C. 

Утре в цялата страна се активира червен код и започва интензивна топлинна вълна, която ще продължи и в началото на следващата седмица с очаквани температури от 35°C до 39°C. 

Властите предупреждават и за екстремна опасност от възникване на пожари на открито поради голямото засушаване. 

Препоръчва се повишено внимание и спазване на медицинските съвети поради температурните условия, както и високите стойности на UV индекса. 

Изключително високите температури, които удариха Сърбия през последните дни, доведоха до рязко увеличение на броя на интервенциите в спешните отделения, а лекарите бяха особено обезпокоени от случая със 17-годишен младеж, който получи инфаркт, предполагаемо от топлинен удар и в момента се лекува в Спешния център в Белград, предава РТС. Експерти предупреждават, че високите температури представляват допълнителни рискове, особено за хора със сърдечно-съдови заболявания.

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Сърбия горещина червен код горещини екстремна горещина
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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