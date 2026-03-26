Десетки работници се отровиха с лазаня в Битоля

120 работници са се отровили с лазаня със сос в кухня в Битоля. Поради това РЕК "Битоля" е затвоена за извънредна проверка, предаде македонската медия "Сакам на кажам". От вчера до днес, според специалиста по инфекциозни болести в Клиничната болница, 120 служители със здравословни проблеми са потърсили медицинска помощ в болницата. В допълнение към затварянето, Службата за осигуряване на безопасността (ССО) разпореди общо почистване на кухненската зона и оборудването в Термо и Суводол, спешна дезинфекция и здравно-хигиенни прегледи на всички служители.

Какво е констатирано?

Държавната здравно-санитарна инспекция (ДЗСИ) съобщи, че при извънредната проверка в централната кухня в РЕК са констатирани пропуски в хигиената.

По-подробно е установено, че под елементите на зоната за готвене са открити остатъци от мастни отлагания, в зоната за месопреработка пластмасовите дъски са с нарушена повърхност, има мръсотия в чекмеджетата за съхранение на инвентар, месомесачката, за която шефът е заявил, че не е използвана, е открита със засъхнали остатъци от храна.

В зоната за миене на прибори каналът от мивката не е функционирал, поради което е била прокарана тръба до решетката на пода.

Също така, в кухнята в Суводол, където се транспортира и опакова сготвена храна, санитарно-хигиенното състояние не е било на задоволително ниво.

Взети са спешни проби от ръцете и носа на кухненските служители, работните повърхности и оборудването, както и 9 хранителни проби. Към този момент няма първоначална информация за резултатите от взетите проби и проби.