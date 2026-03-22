Детска градина се запали в Гърция (ВИДЕО)

22 март 2026, 17:23 часа 282 прочитания 0 коментара

Детска градина се е запалила късно в събота вечерта близо до Ламия, Централна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на AMNA. Пожарът избухна малко след 23:00 часа снощи в района на Мегали Вриси, източно от Ламия. Огнената стихия редизвика тревога сред близките жители и наложи мащабна реакция от пожарникарите за овладяване на пламъците, но доведе до щети, пострадали и евакуация. 

Щетите

Пожарът се разпространи бързо, като в крайна сметка унищожи покрива на сградата, който се срути.

Близките домове и бизнеси бяха за кратко изложени на риск, тъй като пламъците се засилиха.

Има пострадали

Жена, намираща се наблизо, е била откарана в болница с линейка. Тя е припаднала поради вдишване на силно количество дим, пише още гръцкото издание. 

Няма съобщения за други пострадали или щети по съседни имоти.

Наложи се евакуация

Пожарникари, подпомогнати от доброволци и местни жители, евакуираха възрастни хора от околните домове като предпазна мярка.

Кметът на Ламия Панургиас Папайоану заяви, че най-малко трима възрастни жители са били евакуирани и отбеляза, че имотът е претърпял значителни щети.

Причината за пожара

Причината за пожара към момента остава неизвестна. Разследването на пламъците е в ход, но няма повече подробности.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Още от Балкани
