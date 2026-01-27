Глутница вълци приближава Солун

Глутница от вълци се приближава към предградията Панорама и Терми близо до Солун през последните дни, предаде гръцкото издание Kathimerini. От организацията за дивата природа "Калисто" твърдят, че става въпрос за пет вълка, които обаче не представляват опасност за обществеността, тъй като се движат през слабо населени райони и избягват хората.

От организацията също така заявиха, че усилията за отблъскването им продължават и посъветваха жителите да спазват указанията за безопасност, включително обезопасяване на отпадъците и премахване на потенциални източници на храна, които могат да привлекат диви животни.

Движенията на вълците

Движенията на вълците може да са свързани и с нарастващия брой популации на диви свине или други налични източници на храна, казаха от "Калисто".

От ноември 2025 г. неправителствената организация координира действията си с горския департамент на Солун, местните власти и община Пилея-Хортиатис по финансираната от ЕС програма LIFE Wild Wolf за наблюдение и управление на глутницата. Вече са проведени три операции по отблъскване, за да се разубедят вълците да се приближават до жилищни райони.

Припомняме, че от известно време в южната ни съседка се говори за "див ренесанс" и се дава пример с гръцкото село Нимфео. Там животът до вълци и мечки е възможен, защото опазването на природата среща традицията, едно село се адаптира към живота редом с завръщащите се диви хищници на Гърция.