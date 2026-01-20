Гръцките и румънските студенти бият всички по мързел в ЕС

Гръцките и румънските студенти изглежда са най-мързеливи в Европейския съюз, става ясно от публикация в гръцкото издание Kathimerini, което се позовава на данни на Евростат. Само 6% от гръцките студенти на възраст между 15 и 29 години, записани в средно или висше образование, работят, докато учат, което поставя Гърция сред най-ниско класираните страни в Европейския съюз. Преди нея е само Румъния, в която процентът на работещите студенти е 2,4.

На трето място по мързел се нареждат студентите в Хърватия, които са заети на 6,4%.

Цифрите отразяват само официално декларирана заетост, тъй като данните на Евростат не обхващат неформалната или недекларираната работа, в която някои гръцки студенти може да са заети.

Колко са безработните студенти в Гърция

Данните за 2024 г. показват, че средният дял за ЕС за студенти, съчетаващи работа и обучение, е 25,4%, което е повече от четири пъти по-високо от процента, регистриран в Гърция. Около 1,2% от гръцките студенти се обявяват за безработни, което означава, че 92,8% са извън работната сила.

Работливите студенти

За разлика от това, няколко северно- и западноевропейски страни регистрират значително по-висок дял на млади хора, балансиращи заетостта и образованието. Нидерландия оглавява класацията със 74,3% от студентите, работещи успоредно с обучението си, следвана от Дания с 56,4% и Германия с 45,8%. ОЩЕ: В Гърция: Работиш 13 часа на ден, но четири дни в седмицата