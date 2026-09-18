София тегли заем от над 183 млн. евро. Васил Терзиев: Няма логика да чакаме 15 години

Столична община прави следващата стъпка към реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята на града. Общината официално обяви процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен инвестиционен заем в размер до 183,5 млн. евро. Това е втората част от общо до 367 млн. евро инвестиционно финансиране, предложено от кмета Васил Терзиев и одобрено от Столичния общински съвет (СОС) на 10 септември. Другите до 183,5 млн. евро ще бъдат осигурени от Европейската инвестиционна банка.

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Средствата ще бъдат вложени в нови превозни средства за градския транспорт, липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път и достъпна пешеходна инфраструктура.

"София има инфраструктурен дефицит, натрупван с десетилетия, и подготвени проекти, които могат да го решават. Ако имаме финансовата възможност да ги реализираме сега, няма управленска логика да чакаме още десет или петнайсет години, за да съберем необходимите средства бюджет по бюджет. Това е инвестиция в активи, които градът ще използва десетилетия", заяви кметът.

Инфраструктурата на следващите десетилетия

Инвестиционната програма е част от промяната в начина, по който Столична община планира развитието на града. Вместо мащабът на инвестициите да се определя единствено от наличния ресурс в рамките на една бюджетна година, общината първо определя дългосрочните нужди на София, подготвя проектите и след това търси най-подходящия и финансово устойчив начин за тяхното реализиране.

"Нереалистично е да се опитваме да вместим развитието на София в рамките на един годишен бюджет. Затова определяме от какво има нужда градът, подготвяме проектите и намираме разумен начин да ги финансираме. Заемът е един от тези инструменти. Европейското финансиране, собствените приходи и публично-частните партньорства са други. Целта е една – важните за София инвестиции да се случват по-бързо, без автоматично да прехвърляме тежестта върху гражданите", заяви Терзиев.

Столична община вече защити 265 млн. евро европейско финансиране за ключови транспортни проекти и работи по първите проекти, които могат да бъдат реализирани чрез публично-частни партньорства.

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За 2026 г. бюджетът на Столична община е 1,540 млрд. евро. Собствените приходи достигат близо 615 млн. евро – с 10% повече спрямо планираното през предходната година и без увеличение на местните данъци и такси.

Новото финансиране е изцяло инвестиционно. Средствата няма да бъдат използвани за покриване на текущи разходи на общината, а за изграждане на инфраструктура и придобиване на активи с дългосрочен живот.

Инвестиционната програма включва обновяване на обществения транспорт с нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, изграждане на липсващи участъци от градската пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път и инвестиции в достъпна пешеходна среда.

„Важно е колко струва да направим тези инвестиции. Но има цена и това да ги отлагаме. Градът плаща тази цена с остаряваща инфраструктура, липсващи връзки, по-бавен транспорт и проекти, които чакат с години. Финансовата дисциплина означава да пазиш устойчивостта на бюджета, но и да използваш разумно възможностите на града да инвестира в собственото си развитие“, заяви Терзиев.

Финансовата и фискалната позиция на София позволява поемането на инвестиционния заем при запазване на значителен резерв спрямо ограниченията, определени в закона.

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„Дори след поемането на новия дълг разходите за обслужване на всички задължения на Столична община ще останат под 10% при допустими до 15% съгласно Закона за публичните финанси. Това ни позволява да ускорим инвестициите, без да поставяме под риск финансовата устойчивост на града“, заяви заместник-кметът по финанси Георги Клисурски.

Заемите ще бъдат дългосрочни и без обезпечение и ще се погасяват от бъдещите приходи на Столична община. София запазва кредитен рейтинг „BBB+“ със стабилна перспектива според международната рейтингова агенция Standard & Poor’s. Столицата генерира близо 43% от брутния вътрешен продукт на България и е сред десетте най-бързо растящи икономики в Европейския съюз.

Повече възможности

Инвестиционният заем е част от по-широката политика на Столична община за разширяване на източниците, с които градът финансира развитието си – по-висока събираемост на собствените приходи, европейски средства, инвестиционно финансиране, публично-частни партньорства и по-голяма финансова самостоятелност на местната власт.

Според кмета Васил Терзиев дългосрочното развитие на София изисква и реална финансова децентрализация, при която част от ресурса, създаван в града, остава в него, а държавното финансиране на общинските проекти се разпределя по ясни и предвидими правила.

„Един град трябва да може да планира пет и десет години напред, а не всяка година да започва отначало и да чака дали ще получи финансиране за отделен проект. Повече финансова самостоятелност означава и повече отговорност – да покажеш какво ще построиш, колко ще струва и какъв резултат ще получат хората срещу вложения ресурс“, заяви Терзиев.